Niterói: novo projeto surgiu da ideia da oncologista Clara Vianna de oferecer mais um espaço para trocar o peso do dia a dia pelo abraço da compreensão mútuaReprodução
Oncomed celebra o Dia das Mães com mais um novo projeto gratuito de acolhimento
Colo da Jornada reunirá médicas e pacientes para tratar do impacto da maternidade na oncologia e na experiência de mães que enfrentam o câncer
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Desfile APADA 2026 acontecerá no Clube Central, em Icaraí
Iniciativa representa uma oportunidade de visibilidade para marcas que desejam associar imagem e propósito
CBVela e UFF lançam e-book sobre impactos ambientais e econômicos de eventos de vela
Estudo será apresentado no Simpósio Mundial sobre Inteligência Artificial para Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas 2026
Niterói realiza 8ª edição de tradicional meia maratona no Caminho Niemeyer
Prova acontece no próximo domingo e tem apoio da Prefeitura
Niterói em Equilíbrio celebra o Dia das Mães com aula especial de yoga em Icaraí
A atividade é gratuita e aberta a todos que desejarem participar, reforçando a proposta de bem-estar, saúde e qualidade de vida para a população
Educação lança programa Conectando Saberes para fortalecer o ensino de Matemática
Conjunto de ações integra formação de professores, análise de dados e iniciativas para elevar o desempenho dos estudantes
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