Niterói: novo projeto surgiu da ideia da oncologista Clara Vianna de oferecer mais um espaço para trocar o peso do dia a dia pelo abraço da compreensão mútua - Reprodução

Niterói: novo projeto surgiu da ideia da oncologista Clara Vianna de oferecer mais um espaço para trocar o peso do dia a dia pelo abraço da compreensão mútuaReprodução

Publicado 06/05/2026 21:04

Niterói - O Dia das Mães é comemorado no Brasil no segundo domingo de maio, mas é lembrado ao longo do mês em homenagens realizadas por instituições dos mais diversos segmentos que buscam celebrar o amor materno e fortalecer os laços familiares. Na Oncomed, a data será marcada este ano por mais um novo projeto gratuito. É o Colo da Jornada, que acontece no próximo dia 20, reunindo três médicas oncologistas da própria clínica e três pacientes em uma roda de conversa para tratar do impacto da maternidade na oncologia e da experiência de mães que enfrentam o câncer.

Voltado à troca de informações sobre a doença e ao acolhimento que são prioridades no atendimento da Oncomed, o encontro será das 9h às 12h, no espaço cultural Walma Erthal, que funciona na unidade de São Francisco da clínica, na Rua Araribóia, 6. Para participar, basta enviar mensagem escrita para o WhatsApp 97189-1142 e se preparar para viver momentos diferenciados que vão marcar a data oficializada no Brasil em 1932 (há quase cem anos), pelo então presidente Getúlio Vargas.

O Colo da Jornada vem se somar às diversas ações implementadas ao longo dos 30 anos da clínica oncológica, referência em oncologia no Grande Rio com três unidades em Niterói, uma em São Gonçalo e uma no Rio de Janeiro, em Botafogo. O novo projeto surgiu da ideia da oncologista Clara Vianna de oferecer mais um espaço para trocar o peso do dia a dia pelo abraço da compreensão mútua, fortalecendo mães que se deparam com o câncer.

“O Colo da Jornada nasce para lembrar que, por trás de qualquer diagnóstico ou rotina clínica, existe a força compartilhada de ser mãe. Nosso propósito é humanizar o cuidado, unindo médicas, colaboradoras e pacientes em um diálogo onde o afeto é o guia. Mais do que falar sobre saúde, vamos celebrar a resiliência de quem cuida e de quem se cura”, explica Clara Vianna.

