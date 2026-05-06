Niterói: a realização de eventos esportivos de grande porte no Caminho Niemeyer integra o plano estratégico de Niterói de valorização dos espaços públicos e fomento ao turismo esportivo e à saúde preventivaDivulgação
O percurso foi planejado para atender desde atletas de alta performance até participantes que buscam qualidade de vida e superação pessoal. Com largada e chegada no Caminho Niemeyer, os participantes terão uma experiência única, unindo esporte, saúde e as belas paisagens da orla de Niterói.
A iniciativa tem a realização da 3A Eventos e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, reforça a importância da iniciativa para o município. "A Meia Maratona de Niterói já faz parte do calendário esportivo da cidade e reforça a importância do incentivo à prática esportiva, da promoção da saúde e da ocupação dos espaços públicos pela população. É um evento democrático, pensado para atletas de alto rendimento, corredores amadores e famílias inteiras."
A realização de eventos esportivos de grande porte no Caminho Niemeyer integra o plano estratégico de Niterói de valorização dos espaços públicos e fomento ao turismo esportivo e à saúde preventiva. A iniciativa democratiza o acesso ao esporte e posiciona a cidade no circuito nacional de corridas de rua.
SERVIÇO
Data: 10 de maio de 2026
Local: Caminho Niemeyer - Centro, Niterói
Informações: http://www.meiamaratonadeniteroi.com
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