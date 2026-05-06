Niterói: a realização de eventos esportivos de grande porte no Caminho Niemeyer integra o plano estratégico de Niterói de valorização dos espaços públicos e fomento ao turismo esportivo e à saúde preventiva - Divulgação

Niterói: a realização de eventos esportivos de grande porte no Caminho Niemeyer integra o plano estratégico de Niterói de valorização dos espaços públicos e fomento ao turismo esportivo e à saúde preventivaDivulgação

Publicado 06/05/2026 20:35

Niterói - A cidade de Niterói recebe no próximo domingo (10) a 8ª edição da Meia Maratona de Niterói, um dos eventos esportivos mais tradicionais do calendário da cidade. A prova será realizada no Caminho Niemeyer, no Centro, reunindo corredores de diferentes níveis e idades em percursos que passam por alguns dos cenários mais emblemáticos da cidade. A competição contará com as distâncias de 21 km, 12 km, 6 km e caminhada de 2,5 km, além da tradicional categoria Kids, proporcionando inclusão e participação para atletas profissionais, amadores, iniciantes e famílias.



O percurso foi planejado para atender desde atletas de alta performance até participantes que buscam qualidade de vida e superação pessoal. Com largada e chegada no Caminho Niemeyer, os participantes terão uma experiência única, unindo esporte, saúde e as belas paisagens da orla de Niterói.



A iniciativa tem a realização da 3A Eventos e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, reforça a importância da iniciativa para o município. "A Meia Maratona de Niterói já faz parte do calendário esportivo da cidade e reforça a importância do incentivo à prática esportiva, da promoção da saúde e da ocupação dos espaços públicos pela população. É um evento democrático, pensado para atletas de alto rendimento, corredores amadores e famílias inteiras."



A realização de eventos esportivos de grande porte no Caminho Niemeyer integra o plano estratégico de Niterói de valorização dos espaços públicos e fomento ao turismo esportivo e à saúde preventiva. A iniciativa democratiza o acesso ao esporte e posiciona a cidade no circuito nacional de corridas de rua.



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