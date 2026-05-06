Niterói: evento aconteceu na véspera do lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025-2050, que define diversas prioridades para a cidade até 2050 - Lucas Benevides

Niterói: evento aconteceu na véspera do lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025-2050, que define diversas prioridades para a cidade até 2050Lucas Benevides

Publicado 06/05/2026 19:46

Niterói- A Prefeitura realizou, nesta quarta-feira (6), o 13º Encontro de Gestores, sob o comando do prefeito Rodrigo Neves, reunindo todo o secretariado para monitorar o andamento das metas estabelecidas para 2026. O evento aconteceu na véspera do lançamento do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025-2050, que define diversas prioridades para a cidade até 2050.

“Temos muito orgulho do que realizamos em 17 meses de trabalho. Em 2013 iniciamos uma mudança estrutural da cidade. Recuperamos a autoestima dos moradores de Niterói. Tivemos vários vetores de desenvolvimento. Fizemos tudo com muito planejamento e vamos continuar fazendo. Estamos lançando o Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2025-2050, que será um divisor de águas e que vai apresentar as diretrizes da cidade até 2050 com metas ambiciosas. Vamos tratar da transição econômica no caminho de uma economia baseada em inovação e tecnologia, da transição demográfica para cuidar da população 60 +. Vamos cuidar da mobilidade urbana e da desigualdade social”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

Durante o encontro, que também teve a presença da primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, os gestores apresentaram os avanços recentes em diferentes áreas e foram orientados pelo prefeito sobre os próximos passos.

Entre as entregas estão a revitalização do Centro de Niterói, com as ações do programa Reviver Centro. O programa teve início com entregas como a nova Praça Arariboia, que já integram o novo desenho urbano da região, assim como o programa Aluguel Universitário, um subsídio de R$ 700 mensais para estudantes de baixa renda que residam ou mudem para o Centro e que já contempla mais de mil universitários. A nova fase do projeto avança com um conjunto de intervenções que inclui a requalificação da Avenida Amaral Peixoto, da Rua da Conceição e de outras vias do Centro.

Niterói se consolida como polo de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico com a implantação do Distrito de Inovação da Cantareira. A Prefeitura inaugurou o Marco Zero do projeto, fruto de parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), marcando o início da operação do espaço. As obras estão em fase final, com entrega completa prevista para agosto. No campo da infraestrutura e desenvolvimento urbano, a primeira arena indoor de Niterói está cada vez mais próxima de se tornar realidade e promete posicionar a cidade no cenário internacional de grandes eventos esportivos, culturais e musicais. Localizada também no Centro, a Arena Niterói será inaugurada em junho.

Na segurança pública, 80 novos guardas convocados do concurso público iniciaram o curso de formação no mês de abril. Com a incorporação dos novos guardas, o município amplia ainda mais o efetivo da corporação, que já registrou crescimento superior a 400% nos últimos 10 anos, resultado de uma política contínua de investimento e valorização da segurança pública.

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) está passando por uma reforma estrutural e será ampliado e modernizado, trazendo ainda mais tecnologia e inteligência no combate à criminalidade. Em junho, será inaugurada a Cidade da Polícia, por meio de uma parceria com o Governo do Estado, e que vai ajudar a melhorar ainda mais os índices de segurança da cidade.

Na saúde, as entregas avançam com a reinauguração, no primeiro semestre, da unidade do Programa Médico de Família (PMF) Nova Brasília, na Engenhoca, além da inauguração, em agosto, da Unidade Básica de Saúde em Icaraí. Em julho, será inaugurado o Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades da Região Oceânica.

Na educação, a rede municipal vai ganhar o reforço da Escola Municipal Lucília Gomes, na Região Oceânica. As obras estão na fase final, com inauguração prevista para o segundo semestre.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Elissa Rasma, ressaltou a importância dos encontros dos gestores com o prefeito para o bom andamento dos projetos e ações da Prefeitura. “Niterói construiu, ao longo dos últimos anos, uma forma de governar com planejamento, metas claras e uma visão não só de curto prazo, mas também de longo prazo. Trabalhamos incansavelmente para que as metas pactuadas para este ano sejam cumpridas e esses encontros são essenciais para priorizar, direcionar e, sobretudo, acelerar a execução das entregas à população”, afirmou a secretária.