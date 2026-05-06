Niterói: oficina de artesanato no Solar Notre Rêve promove autonomia feminina e geração de renda - Claudio Fernandes

Niterói: oficina de artesanato no Solar Notre Rêve promove autonomia feminina e geração de rendaClaudio Fernandes

Publicado 06/05/2026 12:14 | Atualizado 06/05/2026 12:16

Niterói – A Prefeitura, por meio do Programa Niterói Criativo, promoveu, nesta terça-feira (5), uma oficina de artesanato em alusão ao Dia das Mães no Solar Notre Rêve. A atividade integra o Acordo de Cooperação Técnica firmado com a UNESCO, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas (Secae), e reuniu mulheres em um momento de convivência, criatividade e incentivo à geração de renda.

“A iniciativa fortalece a economia criativa como meio de promover a autonomia feminina e gerar renda, ao integrar o artesanato ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. Valoriza saberes e iniciativas locais, destacando a economia criativa como vetor do desenvolvimento sustentável ao incentivar a criatividade, o diálogo social e a cidadania”, destacou Mariana Zorzanelli, subsecretária de Economia Criativa e Ações Estratégicas.

A programação integrou a produção de peças artesanais e momentos de diálogo sobre temas relevantes ao universo feminino, como afeto, cuidado, vínculos, criatividade, geração de renda e autonomia. A proposta foi estimular não apenas a prática do artesanato, mas também o fortalecimento de redes de apoio entre as participantes.

Além da dimensão criativa, a oficina também teve como foco o desenvolvimento de capacidades produtivas no campo da economia criativa, incentivando possibilidades de geração de renda e o protagonismo feminino.

A iniciativa está alinhada às diretrizes de promoção da cidadania e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente no que se refere à qualificação e à autonomia das mulheres.