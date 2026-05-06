Niterói: Super Paddle 2026 acontece esta semana na cidade - Divulgação

Niterói: Super Paddle 2026 acontece esta semana na cidadeDivulgação

Publicado 06/05/2026 11:53

Niterói - O tradicional campeonato de canoa havaiana Super Paddle 2026 dá início à sua temporada com a primeira etapa neste sábado (9), na Praia de Icaraí, em Niterói. A competição será realizada entres as ruas Otávio Carneiro e Belisário Augusto, e vai reunir cerca de 500 atletas.

A etapa contará com divisões por idade (Júnior, Open e Master) e categorias mistas e femininas. As provas Open prometem alto nível técnico, reunindo atletas de elite da modalidade. O percurso principal terá aproximadamente 12 quilômetros, com largada na Praia de Icaraí, seguindo em direção à Boa Viagem, contornando o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e retornando ao ponto de partida.

Também haverá percursos reduzidos de cerca de 6 quilômetros para categorias iniciantes e masters, garantindo inclusão e participação de diferentes níveis técnicos. Um dos destaques da etapa é a premiação para os campeões das categorias OC1 Open e V1 Open, que receberão R$ 15 mil, além de medalhas, valorizando ainda mais a competição.

O circuito Super Paddle 2026 contará com outras etapas ao longo do ano: 2ª etapa: 18 de maio – Praia de São Francisco; 3ª etapa: 27 de julho – Charitas; 4ª etapa: 21 de setembro – Itaipu; e 5ª etapa (final): 18 de outubro – Piratininga.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o compromisso da cidade com o incentivo ao esporte.

“O Super Paddle é um dos eventos mais tradicionais da canoa havaiana e coloca Niterói em destaque no cenário nacional. Estamos falando de um circuito completo, que movimenta atletas, turismo e a economia local, além de incentivar a prática esportiva”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

