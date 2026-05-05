Niterói Rotativo: aplicativo sofreu alterações e melhorias - Divulgação

Niterói Rotativo: aplicativo sofreu alterações e melhoriasDivulgação

Publicado 05/05/2026 11:13

Niterói - Em meio à rotina cada vez mais acelerada das cidades, a tecnologia tem se consolidado como uma aliada essencial para otimizar o tempo e facilitar tarefas do dia a dia. Em Niterói, o aplicativo do Niterói Rotativo acompanha esse movimento, com constante atualização para estacionamento em vias públicas, garantindo mais autonomia, agilidade e comodidade aos motoristas.

Um dos grandes avanços é a implementação de notificações automáticas via PUSH e SMS, que permitem ao usuário acompanhar as notificações recebidas. A medida traz mais agilidade, transparência e autonomia, reduzindo dúvidas e facilitando a resolução de pendências.

O aplicativo também passou por uma série de melhorias ao longo do último ano, reforçando seu posicionamento como uma solução digital completa: Disponibilização do endereço da irregularidade diretamente no aplicativo; Visualização das irregularidades após o prazo de pagamento; Disponibilização da foto do ticket fixado no veículo, trazendo mais transparência; Consulta de irregularidades de todos os veículos cadastrados; Facilidade na seleção de placas, sem necessidade de digitação; Integração com meios digitais de pagamento, incluindo PIX; Atendimento digital via WhatsApp, disponível todos os dias até 23h59.

Como parte desse processo contínuo de inovação, o sistema também lança uma nova campanha informativa destacando as formas disponíveis de pagamento e regularização e a modernização do APP. “Com foco na praticidade, agilidade e experiência do usuário, o aplicativo surge como uma solução que integra serviços e facilita o acesso a informações aos nossos usuários”, explicou Diogo Mota, presidente da Niterói Rotativo.

Além disso, em função de Decreto Municipal publicado em 30 de abril, o sistema já está em fase de atualização para uma nova mudança importante: o prazo para regularização das notificações passará de 3 dias úteis para 15 dias corridos, contados a partir da data de utilização da vaga. A medida amplia o prazo para os usuários e reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços.