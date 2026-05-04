Niterói: Oficina Social de Teatro apresenta peça teatral baseada no filme The Rocky Horror Show - Divulgação

Niterói: Oficina Social de Teatro apresenta peça teatral baseada no filme The Rocky Horror ShowDivulgação

Publicado 04/05/2026 16:38

Niterói - A turma Básico em Teatro, da OST, apresentará no dia 16 de maio, sábado, em duas únicas sessões, o espetáculo The Rocky Horror Show, inspirado no filme original.



The Rocky Horror Show é um musical irreverente que acompanha o ingênuo casal Brad e Janet que, após um contratempo na estrada, busca ajuda em um castelo misterioso. Lá, eles conhecem o excêntrico Dr. Frank-N-Furter, um cientista extravagante que revela um universo de liberdade sexual, quebra de padrões e celebração do diferente. A peça mistura humor, fantasia e música para questionar convenções sociais e explorar temas de identidade, desejo e transformação.



“Montar The Rocky Horror Show hoje não é um gesto nostálgico. É um gesto político, artístico e pedagógico extremamente atual. Essa obra nasceu para provocar e continua provocando porque as tensões que ela expõe não foram resolvidas. Em muitos aspectos, elas voltaram com força.”, diz José Geraldo Demezio, diretor geral do espetáculo.



Em cena estão Bernardo Alberoni, Bianca de Paula, Gabriel Rabello, Letícia Fiuza, Lucas Coaracy, Luna Cecília, Maria Clara Galdino, Mariana Martins, Priscilla Garcia, Rebeca Bragança, Thalita Lopes e Thiago Freitas. A direção geral é de José Geraldo Demezio e a direção musical é de Daniel Leon.



O espetáculo tem classificação etária 14 anos e acontecerá no Quintal Cultural, que fica na rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói. Ingressos a 10 reais.



FICHA TECNICA



Oficina Social de Teatro - Turma Básico em Teatro, apresenta

The Rocky Horror Show, inspirado no filme original



Tradução e versão brasileira: Pedro Ruivo

Adaptação OST: Thalita Lopes

Direção geral: José Geraldo Demezio



Direção musical: Daniel Leon

Elenco: Bernardo Alberoni, Bianca de Paula, Gabriel Rabello, Letícia Fiuza, Lucas Coaracy, Luna Cecília, Maria Clara Galdino, Mariana Martins, Priscilla Garcia, Rebeca Bragança, Thalita Lopes e Thiago Freitas

Classificação etária: 14 anos

Local: Quintal Cultural – Rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói.

Ingressos: 10 reais



