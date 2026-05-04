Niterói: Teatro da UFF terá música portuguesa tradicional em seu palco - Divulgação

Niterói: Teatro da UFF terá música portuguesa tradicional em seu palcoDivulgação

Publicado 04/05/2026 07:04

Niterói - Já parou para pensar em como era a "sonoridade da língua portuguesa há 500 anos?” No dia 5 de maio, às 19h, o Centro de Artes UFF promove um verdadeiro intercâmbio cultural com o concerto "Que he o que vejo?", projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal.

Muito mais que um concerto: é uma viagem no tempo com músicos vindos de Portugal. Os músicos cantam com a pronúncia histórica da época, incluindo latim e castelhano, recriando o timbre e a sonoridade através de réplicas de instrumentos históricos.

Ananda Roda, Thiago Vaz, Irene Brigitte e Teodora Tommasi já estão com as malas prontas para desembarcar em Niterói. E mais: às 17h30, os músicos comandam um bate-papo sobre o processo de pesquisa e criação, falando sobre as curiosidades da língua antiga e os segredos dos instrumentos da época. Imperdível para quem ama arte e história!



Serviço:



Onde: Teatro da UFF - Rua Miguel de Frias, n. 9, Icaraí, Niterói

Quando: 5 de maio, terça-feira

Palestra: 17h30. Que he o que vejo? - Variedade linguística dos cancioneiros portugueses - por Irene Brigitte

Início do concerto: 19h

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). As vendas podem ser realizadas pelo site ingressosuff.com.br ou na bilheteria do Teatro da UFF