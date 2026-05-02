Niterói: Hospital faz parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU-BRASIL) desde 2016. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais - Divulgação

Niterói: Hospital faz parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU-BRASIL) desde 2016. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federaisDivulgação

Publicado 02/05/2026 09:08

Niterói - O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF), integrante da Rede HU Brasil, iniciou a realização dos primeiros exames de diagnóstico por meio do PET-CT em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O equipamento, inaugurado em janeiro desse ano, é o primeiro tomógrafo digital de última geração em um hospital público do Rio de Janeiro.

O chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Huap, Claudio Tinoco Mesquita, destaca a relevância do equipamento para a assistência. “Estamos otimistas com a possibilidade de contribuir de forma significativa para o atendimento oncológico, especialmente no combate ao câncer”, afirma. Segundo ele, que também coordena o Núcleo de Imagem Molecular da instituição, um dos principais objetivos é reduzir o tempo de espera. “Isso é fundamental para melhorar os desfechos clínicos. Afinal, quem tem câncer tem pressa”, ressalta.

De acordo com Tinoco, o PET-CT é mais rápido, utiliza menos radiação e apresenta maior sensibilidade, o que eleva a precisão dos laudos. O equipamento combina duas tecnologias: a tomografia por emissão de pósitrons (PET), responsável por analisar o metabolismo dos tecidos, e a Tomografia Computadorizada (CT), que fornece imagens anatômicas detalhadas. O resultado é uma avaliação mais assertiva para diagnósticos não apenas em oncologia, mas também em doenças cardiovasculares e inflamatórias.

Usuários buscam apoio na tecnologia

Aos 75 anos, Luzinete Maria dos Santos enfrenta um tratamento oncológico há mais de um ano e apresentou baixa tolerância ao tratamento da quimioterapia. Após novos exames de tomografia que identificaram nódulos pulmonares, veio a necessidade de investigação complementar por meio do PET/CT, disponível pelo SUS.

O médico nuclear Rossini Oliveira destaca a importância do exame nesses casos. “Há indicação no SUS para o PET/CT na investigação de nódulos pulmonares suspeitos. Em pacientes com doença oncológica, essa avaliação se torna ainda mais relevante. Como o exame analisa o corpo inteiro, é possível identificar áreas de hipermetabolismo que possam indicar alterações suspeitas”, afirma.

Em meio ao tratamento, Luzinete mantém a expectativa positiva. “Estou fazendo tratamento há mais de um ano e, atualmente, tomo remédios para diminuir a dor. A expectativa é que eu fique bem, que dê tudo certo”, relata. Ela também fala sobre a importância do acesso ao exame pelo SUS: “Minha filha descobriu que eu poderia fazer esse exame de graça. Caso contrário, teríamos que pagar caro na rede particular. Ela pesquisou bastante até encontrar o Huap”.

Avanço para ensino e pesquisa

Para a comunidade acadêmica, a aquisição do equipamento representa um avanço significativo. “Trata-se de uma tecnologia transformadora, que amplia não apenas a capacidade diagnóstica, mas também o ambiente de ensino e inovação dentro do hospital universitário”, observa Claudio Tinoco Mesquita.

O superintendente do Huap-UFF, Beni Olej, avalia que o hospital concretiza um projeto antigo ao disponibilizar a tecnologia. “É um momento de muita alegria e celebração, porque vemos um sonho antigo tomar forma: oferecer à população, não só de Niterói, mas de todo o Estado do Rio de Janeiro, um exame de ponta por meio de um equipamento na fronteira do conhecimento, o PET-CT”, justifica.

O dirigente também enfatiza o esforço institucional para viabilizar a estrutura necessária. “Obtivemos recursos para a aquisição e realizamos as adequações e obras necessárias para viabilizar a instalação e a operação do aparelho, que é extremamente sofisticado do ponto de vista tecnológico”, reafirma. E acrescenta: “Nesta fase inicial, estamos realizando os ajustes e as calibrações necessárias no equipamento. A expectativa é ampliar, em breve, essa capacidade de atendimento mensal”. O hospital tem

Investimento

O PET-CT do Huap envolveu um aporte total de R$ 11,3 milhões. O equipamento foi adquirido a partir de recursos provenientes de emenda parlamentar de bancada. As obras de adequação do espaço físico, por sua vez, somam R$ 9.709.929,51 - com custeio integral do próprio hospital. O investimento beneficia principalmente o Leste Fluminense, incluindo municípios como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá, entre outros.

Sobre a Ebserh

O Huap é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU-BRASIL) desde 2016. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.