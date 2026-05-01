Niterói: Claudio construiu sua história no Rio de Janeiro a partir de uma trajetória marcada por trabalho e visão empreendedora - Divulgação

Niterói: Claudio construiu sua história no Rio de Janeiro a partir de uma trajetória marcada por trabalho e visão empreendedoraDivulgação

Publicado 01/05/2026 15:10

Niterói - Com eleições previstas para o início de maio, o Sindicato de Bares, Restaurantes e Hotéis do Rio de Janeiro se prepara para mais um importante momento de renovação em sua presidência. O setor acompanha agora a candidatura de Claudio Luiz Busin, nome reconhecido por uma trajetória de dedicação e experiência no segmento.

Fundador do tradicional Restaurante e Pizzaria Buzin, Claudio construiu sua história no Rio de Janeiro a partir de uma trajetória marcada por trabalho e visão empreendedora. Natural de Sarandi, no Rio Grande do Sul, chegou ao Rio aos 17 anos, em janeiro de 1980, em busca de oportunidades. Seu primeiro passo no setor foi como copeiro no antigo Rincão Gaúcho, em São Francisco, onde rapidamente conquistou espaço e foi promovido a garçom. Claudio acompanhou a transformação do estabelecimento na tradicional churrascaria Porcão, onde consolidou sua experiência ao atuar como maître, subgerente e, posteriormente, gerente.

Em 1989, decidiu dar início à sua jornada empresarial, enfrentando de perto os desafios do mercado ao abrir, ao lado de sócios, a churrascaria Macanudo, no centro do Rio. Sua caminhada também foi marcada por momentos desafiadores. Em 1990, ao migrar para o setor de móveis planejados, foi diretamente impactado pelo Plano Collor, que inviabilizou a continuidade do negócio. Mas foi justamente na adversidade que Claudio reafirmou sua vocação: retornou à gastronomia e, em 1991, fundou o Restaurante Buzin, empreendimento que se tornou referência de sucesso desde sua inauguração. O crescimento foi consistente. Em apenas três anos, inaugurou sua primeira filial em Icaraí.

Em 1997, ampliou a matriz em Itaipu, onde permanece até hoje como símbolo de tradição e qualidade. Em 2001, expandiu novamente, chegando a Búzios com sua segunda filial, consolidando uma marca sólida e respeitada no mercado fluminense. Agora, com décadas de vivência prática, liderança empresarial e conhecimento das necessidades reais do setor, Claudio Busin coloca sua experiência à disposição do Sindicato de Bares, Restaurantes e Hotéis do Rio de Janeiro.

Sua candidatura representa a união entre história, compromisso e visão estratégica para fortalecer ainda mais a categoria. “Ao longo dessa minha trajetória sempre mantive uma conduta ilibada e tampouco será diferente agora frente ao sindicato, onde me dedicarei exclusivamente a esse ofício, sem nenhum interesse político ou pessoal”, afirma Claudio.

A nova eleição marca não apenas uma transição de liderança, mas também a oportunidade de impulsionar o setor com a experiência de quem conhece, na prática, os desafios e as conquistas do universo da gastronomia e hospitalidade no Rio de Janeiro.