Niterói: Jorge Aragão se apresenta de graça em Santa BárbaraDivulgação
Jorge Aragão anima a tradicional Festa do Trabalhador
Nesta sexta (1º), a Praça de Esportes João Saldanha, em Santa Bárbara, terá atrações gratuitas para toda a família
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Prefeitura realiza Operação Pharmakon e interdita salão de beleza
Ação integrada da Prefeitura e forças de segurança verificou procedimentos clandestinos no Badu
Saúde: unidades de emergência vão funcionar durante o feriado
As equipes do Samu estarão de prontidão com a frota completa
Niterói amplia prazo para regularização do Niterói Rotativo e cria período de 200 dias para retirada de multas
Medidas ampliam prazo de regularização antes da multa e permitem quitação de débitos antigos com cancelamento de penalidades
Prefeito de Niterói participa de lançamento de novo empreendimento no Centro
Projeto reforça a revitalização da região central e contribui para sua transformação em novo polo de desenvolvimento da cidade
Niterói propõe inclusão com cadastro voltado à acessibilidade cultural
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