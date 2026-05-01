Niterói: Jorge Aragão se apresenta de graça em Santa Bárbara - Divulgação

Niterói: Jorge Aragão se apresenta de graça em Santa BárbaraDivulgação

Publicado 01/05/2026 10:10 | Atualizado 01/05/2026 10:39

Niterói - A tradicional Festa do Trabalhador, em Niterói, será em ritmo de samba. Nesta sexta (1º), o destaque no palco montado na Praça de Esportes João Saldanha, em Santa Bárbara, é Jorge Aragão, que se apresenta às 21h. A comemoração, organizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Geral de Eventos (CGE), conta com apoio da Neltur e tem entrada gratuita.

De manhã, a fé dá o tom da celebração. A partir das 9h, tem procissão, coroação de Nossa Senhora e missa campal. Paralelamente, as crianças se divertem com brinquedos liberados para elas em uma praça de alimentação repleta de barraquinhas vendendo comidas e bebidas variadas.

Para terminar o dia de festa, música ao vivo. A partir das 18h, Gustavo Brasília e sua banda animam o público com pop, rock e MPB. A grande atração é Jorge Aragão, que sobe ao palco às 21h para cantar sucessos como “Malandro”, “Vou festejar”, “Coisa de pele”, “Identidade”, “Coisinha do pai”, “Moleque atrevido” e “Lucidez”, entre outros. Encerrando a programação, às 23h, tem Samba do Paixão, com música brasileira.