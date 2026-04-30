Niterói: execução das obras ficará a cargo da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), responsável pela condução técnica e operacional dos projetos estruturantes do município - Divulgação

Niterói: execução das obras ficará a cargo da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), responsável pela condução técnica e operacional dos projetos estruturantes do municípioDivulgação

Publicado 30/04/2026 17:14

Niterói – A Prefeitura deu mais um passo no processo de urbanização da Região Oceânica ao autorizar o lançamento do edital para contratação das obras de macrodrenagem, implantação de galerias, construção de calçadas e pavimentação nos bairros Maravista III e Serra Grande II. A autorização foi dada nesta terça-feira (28) pelo prefeito Rodrigo Neves. Também participaram do evento moradores da região, líderes comunitários e autoridades municipais. A iniciativa dá continuidade aos investimentos já realizados pela administração municipal na região, que vem recebendo melhorias estruturais com foco na mobilidade, na segurança e na qualidade de vida da população.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que as áreas contempladas estão entre as últimas da Região Oceânica a receber obras estruturantes, após um ciclo de investimentos que já beneficiou diversas localidades.

“Vamos lançar o edital para essas obras depois de 15 meses de trabalho técnico envolvendo engenharia, arquitetura e topografia. Nos últimos 10 anos, já realizamos obras em mais de 750 ruas em toda a Região Oceânica, em bairros como Fazendinha, Cafubá, Santo Antônio, Piratininga, Maravista, Campo Belo, Itaipu e Engenho do Mato. Agora, vamos avançar também em Maravista III e Serra Grande II, garantindo valorização dos imóveis, ruas com qualidade urbana e mais qualidade de vida para a população. Essas obras vão resolver de forma definitiva problemas históricos de alagamentos e representam mais um passo importante nesse processo de transformação da região”, afirmou.

O projeto prevê a urbanização de 99 ruas, divididas em cinco bacias — Horto, Jardim Fluminense, Vale das Esmeraldas, Ubá Recanto e Argeu Fazendinha — totalizando 25 quilômetros de extensão. As intervenções incluem a implantação de novos sistemas de drenagem e a recuperação das redes já existentes, além da pavimentação em asfalto e piso intertravado.

Também estão previstas a construção e requalificação de meios-fios e calçadas, garantindo maior qualidade urbana e infraestrutura adequada para os moradores da região. Entre as principais características do projeto está a melhoria da acessibilidade, com a criação de mais de 100 mil metros de calçadas padronizadas de 1,20 metro de largura ou a adoção de vias compartilhadas, que priorizam o deslocamento dos pedestres ao manter pistas e calçadas no mesmo nível.

O padrão viário das ruas contempladas será definido de acordo com sua função: as vias internas terão largura entre 4 metros e 6 metros, enquanto a Avenida Professora Romanda Gonçalves terá largura de 10 metros.

A execução das obras ficará a cargo da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), responsável pela condução técnica e operacional dos projetos estruturantes do município. A previsão é que o edital seja lançado até o final do semestre, para que a ordem de início das obras ocorra no segundo semestre.