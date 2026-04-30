Niterói: orientação, capacitação e serviços para fortalecer pequenos negócios Lucas Benevides
A ação tem como objetivo apoiar empreendedores que já possuem um negócio e também quem deseja começar a empreender, oferecendo orientação prática, gratuita e acessível para fortalecer pequenos negócios e incentivar a geração de renda no município.
Durante os três dias de atendimento, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, incluindo o Programa Niterói Empreendedora, que oferece financiamento para empresas, além de abertura e regularização de MEI, alteração de dados cadastrais e declaração de faturamento. Também serão disponibilizadas oportunidades de capacitação profissional, balcão de emprego, emissão de alvarás, orientação sobre Nota Fiscal Eletrônica, serviços de parcelamento e orientações fiscais.
O projeto visa facilitar o acesso dos empreendedores a informações importantes sobre gestão, formalização e organização financeira, contribuindo para o crescimento sustentável dos negócios locais.
Serviço:
Data: 05, 06 e 07 de maio
Hora: 10h às 16h30
Local: Horto do Barreto – Rua Presidente Craveiro Lopes, 98 – Barreto
Atendimento Gratuito
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