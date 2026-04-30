Niterói: orientação, capacitação e serviços para fortalecer pequenos negócios - Lucas Benevides

Niterói: orientação, capacitação e serviços para fortalecer pequenos negócios Lucas Benevides

Publicado 30/04/2026 12:38

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro (SEDEN), vai realizar mais uma edição do projeto Capacita Empreendedor Niterói, programa de apoio a micro e pequenos empreendedores da cidade. O evento vai acontecer no Horto do Barreto nos dias 5, 6 e 7 de maio, das 10h às 16h30. O atendimento é gratuito e não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local durante o horário de funcionamento.



A ação tem como objetivo apoiar empreendedores que já possuem um negócio e também quem deseja começar a empreender, oferecendo orientação prática, gratuita e acessível para fortalecer pequenos negócios e incentivar a geração de renda no município.



Durante os três dias de atendimento, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, incluindo o Programa Niterói Empreendedora, que oferece financiamento para empresas, além de abertura e regularização de MEI, alteração de dados cadastrais e declaração de faturamento. Também serão disponibilizadas oportunidades de capacitação profissional, balcão de emprego, emissão de alvarás, orientação sobre Nota Fiscal Eletrônica, serviços de parcelamento e orientações fiscais.



O projeto visa facilitar o acesso dos empreendedores a informações importantes sobre gestão, formalização e organização financeira, contribuindo para o crescimento sustentável dos negócios locais.





Serviço:

Capacita Empreendedor Niterói

Data: 05, 06 e 07 de maio

Hora: 10h às 16h30

Local: Horto do Barreto – Rua Presidente Craveiro Lopes, 98 – Barreto

Atendimento Gratuito