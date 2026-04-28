Niterói: com investimento de R$ 38 milhões e prazo estimado de 12 meses, a obra deve contribuir diretamente para a redução da mortandade de peixes Evelen Gouvêa
Prefeito anuncia licença e início das obras do túnel do Tibau
Projeto vai recuperar a circulação das águas e melhorar a qualidade ambiental da Lagoa de Piratininga
Rodrigo Neves projeta que, com revitalização, Centro de Niterói vai passar de 18 mil para 40 mil moradores
Prefeito participou de encontro sobre o desenvolvimento da região central da cidade
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Interdição na Ary Parreiras altera itinerário de linhas de ônibus em Icaraí
Durante o período da intervenção, os passageiros deverão utilizar o ponto existente na Rua Mariz e Barros, e também está prevista a implantação de um ponto provisório na Rua Lemos Cunha
Tomografia é usada em árvores com risco em Niterói e reforça segurança urbana
Tecnologia é aplicada de forma direcionada para identificar fragilidades e orientar manejo em política ambiental integrada
Prefeitura vence etapa nacional do Prêmio do IAB com projeto de revitalização da orla do Centro
Intervenções integram amplo de transformação realizado na região desde 2013
Prefeitura e UFF promovem Diálogos pela Saúde da População Surda no SUS
Atividade é realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos e pela UFF
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