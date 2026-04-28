Niterói: com investimento de R$ 38 milhões e prazo estimado de 12 meses, a obra deve contribuir diretamente para a redução da mortandade de peixes - Evelen Gouvêa

Niterói: com investimento de R$ 38 milhões e prazo estimado de 12 meses, a obra deve contribuir diretamente para a redução da mortandade de peixes Evelen Gouvêa

Publicado 28/04/2026 17:38 | Atualizado 28/04/2026 17:49

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta terça-feira (28), a concessão da licença ambiental e o início das obras de reparo e recuperação do túnel do Tibau, que liga a Lagoa de Piratininga ao mar. A intervenção é considerada fundamental para restabelecer a circulação eficiente das águas do sistema lagunar.

O túnel do Tibau foi construído pelo Governo do Estado em 2005, mas sofreu um desmoronamento parcial em 2019. Desde então, o município solicita a realização das obras de reparo por parte do Estado. Diante da ausência de providências, a Prefeitura decidiu assumir o projeto, realizando o planejamento e a contratação da intervenção.

“Quero agradecer ao governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, pela concessão da licença para as obras do túnel do Tibau, que liga o mar à Lagoa de Piratininga. A gestão de lagoas é responsabilidade do Estado, que realizou essa obra há cerca de 20 anos e, infelizmente, houve o desmoronamento. Diante disso, decidimos executar a intervenção. Mesmo com a obra contratada, aguardamos por mais de um ano a licença ambiental. Agora, com a liberação, podemos iniciar as obras”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

Com investimento de R$ 38 milhões e prazo estimado de 12 meses, a obra deve contribuir diretamente para a redução da mortandade de peixes e para a melhoria da qualidade ambiental da região.

“Acreditamos que essa obra vai trazer vida de volta para a lagoa, melhorar a pesca e garantir dignidade para quem depende dela”, afirmou Luiz Mendonça, presidente da Associação de Pescadores Artesanais da Lagoa de Piratininga (APALAP).

