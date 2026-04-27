Niterói: Celso Portiolli e Mylena Ciribelli no programa Passa ou Repassa - Divulgação

Niterói: Celso Portiolli e Mylena Ciribelli no programa Passa ou RepassaDivulgação

Publicado 27/04/2026 17:32

Niterói - Um começo de semana pra lá de divertido para Mylena Ciribelli. A jornalista, que em breve estará na cobertura da Copa do Mundo, pela Rádio Massa, participou do quadro Passa ou Repassa, apresentado por Celso Portiolli no programa Domingo Legal. Na edição do dia 26 de abril, Mylena formou o time azul, ao lado de Suzana Alves e Marcela Monteiro. As meninas enfrentaram o amarelo, com Kevinho, Kew e MC Livinho.

No jogo, Mylena respondeu perguntas, realizou desafios e se divertiu na tradicional ‘Torta na Cara’. “Confesso que tinha medo de levar tortada e no fim, descobri que a torta era muito gostosa! (Risos). Só faltou ganhar o prêmio, mas foi um domingo alegre, realmente como são os programas do SBT. A turma é super alto astral e o Celso, além de um excelente apresentador, é um ótimo anfitrião. A gente se sente bem à vontade!”, enfatiza Mylena.

