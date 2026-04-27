Niterói: Homem estava com produtos furtados e foi levado para a 76ª DP (Centro) - Divulgação

Niterói: Homem estava com produtos furtados e foi levado para a 76ª DP (Centro)Divulgação

Publicado 27/04/2026 11:42

Niterói - Agentes da Guarda Municipal prenderam, na madrugada deste domingo (26), um suspeito de arrombar uma banca de jornal na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, na região central da cidade. O homem foi encontrado pelos agentes na área próxima à Praça da República e levado para a 76ª DP (Centro). Com ele, foram apreendidos produtos furtados.

Por volta das 4h, uma viatura da Guarda Municipal que estava patrulhando a Praça da República foi acionada para verificar uma denúncia de furto nas proximidades. Os agentes constataram que a banca de jornal situada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em frente a uma agência bancária, na altura do número 72, havia sido arrombada.

Ao fazerem buscas pela região, os guardas encontraram um homem em atitude suspeita, que tentou fugir levando diversos produtos furtados. Ele foi preso e levado para a 76ª DP (Centro), onde o caso está registrado. O responsável pela banca foi chamado à delegacia para auxiliar no levantamento dos bens furtados e ser identificado como vítima no registro da ocorrência.