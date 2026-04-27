Niterói: Erthal Rocha participa do Forum da Memória do Jornalismo Fluminense, no MAC

Niterói - Personalidade destacada no Jornalismo, na área Jurídica e na Cultura, Célio Erthal Rocha é o convidado do Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, para falar sobre sua história profissional, no dia 29 de abril, quarta-feira, às 17h, no Museu de Arte Contemporânea – MAC. Ele é convidado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, que realiza o Fórum com apoio do MAC e da Secretaria Municipal das Culturas. A entrada é franca.
Célio, natural de Barra Alegre, Distrito de Bom Jardim / RJ, radicado em Niterói desde a adolescência, começou no jornalismo em 1948, no semanário Correio Fluminense. Trabalhou no Grande Jornal Fluminense e no jornal O Fluminense. Chefiou o Departamento de Relações Públicas de O Fluminense, foi nomeado diretor da Agência Fluminense de Informações e assessor de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Além de Jornalista, Célio é advogado. E na área Jurídica, foi Promotor de Justiça e Defensor Público. Intelectual, escritor e imortal, Erthal Rocha, é autor de “Jornalismo, Política e Outras Paragens”(Nitpress, 2013), “Um Olhar sobre o Ministério Público Fluminense”(Nitpress, 2014) e “Páginas Escolhidas” (no prelo). É membro da Academia Fluminense de Letras, membro fundador da Associação João Erthal e do Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim. Cidadão Honorário de Niterói. Ano passado foi escolhido o Intelectual do Ano de Niterói.