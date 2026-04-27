Niterói - O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Sousa, se manifestou em nota oficial, após a noticia do falecimento do jornalista fluminense Aurino Leite.
"O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro comunica com muito pesar o falecimento do jornalista Aurino Leite, que marcou trajetória profissional com brilhantismo, competência e ética. Aurino sempre foi um jovem colega, companheiro, presente, que por onde passou deixou a marca de sua personalidade, sua inteligência e a precisão cirúrgica do Jornalismo. Aurino Leite, entre outros veículos, trabalhou em O Fluminense, no Jornal dos Sports, O Dia, Lance e seu último trabalho foi como editor do jornal Meia Hora. Ele também trabalhou em gestão pública como Assessor de Imprensa na Prefeitura de São Gonçalo e na Niterói Empresa de Turismo e Lazer de Niteroi. A cidade perde um dos seus ilustres profissionais da Imprensa. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais, em nome de toda a classe, apresenta os sentimentos a toda sua família", disse Mario Sousa.