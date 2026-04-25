Niterói: os diretores e irmãos gêmeos franceses Ludovic e Zoran Boukherma, a diretora franco-lituana Alanté Kavaïté e o diretor espanhol Julio Medem no MAC - Divulgação

Niterói: os diretores e irmãos gêmeos franceses Ludovic e Zoran Boukherma, a diretora franco-lituana Alanté Kavaïté e o diretor espanhol Julio Medem no MACDivulgação

Publicado 25/04/2026 09:13

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea (MAC), de Niterói (RJ), recebeu, nesta semana, a visita especial da delegação artística do Festival de Cinema Europeu Imovision. O encontro reuniu importantes nomes do cinema europeu contemporâneo, que aproveitaram a vinda à cidade para a grande noite de abertura da segunda edição do festival e conheceram de perto um dos marcos arquitetônicos mais emblemáticos do Brasil.

Entre os convidados estava o renomado diretor espanhol Julio Medem, conhecido por sua sensibilidade estética e narrativa, que apresenta no Festival o filme “8 Décadas de Amor”. Também integrou a comitiva a diretora franco-lituana Alanté Kavaïté, um dos grandes destaques do cinema europeu atual, trazendo sua mais recente obra, “Beladona”. Completando o grupo, os irmãos gêmeos Ludovic e Zoran Boukherma, reconhecidos por seu estilo singular, apresentaram o filme “E Seus Filhos Depois Deles”.

Durante a visita, os artistas demonstraram encantamento com a arquitetura futurista do MAC, projetado por Oscar Niemeyer. A vista panorâmica da Baía de Guanabara e o design inovador do espaço proporcionaram uma experiência memorável, reforçando o diálogo entre cinema, arte e arquitetura. A delegação também se encantou com a culinária do Bistrô do MAC, e conheceu as exposições em exibição no museu: Cosmoguiné, de autoria de Ian Cheibub, e a Coisa dRag, com curadoria de Sandro Ka.

A visita simboliza o intercâmbio cultural promovido pelo Festival de Cinema Europeu Imovision, que busca aproximar diferentes expressões artísticas e fortalecer conexões entre criadores internacionais e o público brasileiro. A delegação também passará por outras cidades para promover o Festival, que acontece até 29 de abril. Entre as cidades que receberão os artistas estão: São Paulo, Salvador, Brasília e Florianópolis. Além dessas quatro, os filmes serão exibidos nos cinemas de Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Aracaju, Belém, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Natal, Araraquara, Caxias do Sul, Londrina, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos. Confira abaixo mais informações sobre os 14 filmes selecionados, uma minibiografia dos convidados internacionais e o cronograma de sessões com debate.

O 2º Festival de Cinema Europeu Imovision é uma realização da distribuidora Imovision com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), cujo apoio reafirma o compromisso com a promoção da cultura e o fortalecimento do intercâmbio internacional por meio do cinema. O evento conta ainda com o apoio institucional da Unifrance e da German Films, fundamentais na promoção e difusão do cinema europeu no Brasil, e com a parceria de mídia das mais importantes plataformas de comunicação e engajamento com o público, como Omelete, Ingresso.com, AdoroCinema, Bravo!, Editora Abril e Veja+TV, ampliando o alcance do festival e fortalecendo sua conexão com diferentes audiências. O festival também tem parceiros estratégicos que viabilizam sua realização e ampliam sua presença no circuito cultural, como Reserva Cultural, Filme B, Portal Exibidor, Palavra Assessoria, Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e a EUNIC Brasília.



SELEÇÃO



A França estará presente com 'As Cores do Tempo', de Cédric Klapisch, exibido no Festival de Cannes em 2025; 'O Grande Arco de Paris', de Stéphane Demoustier, selecionado para a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes; 'E Seus Filhos Depois Deles', de Ludovic & Zoran Boukherma, parte da seleção oficial do Festival de Veneza, em 2024; 'Beladona', de Alanté Kavaïté; e 'A Divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux.



Representam a Alemanha os longas 'Mirrors No. 3', de Christian Petzold, selecionado para a Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes; 'Amiga Silenciosa', de Ildikó Enyedi, vencedor do prêmio Marcello Mastroianni de Melhor Atuação Jovem no Festival de Veneza 2025, para Luna Wedler, e do prêmio Fipresci, concedido pela crítica internacional; e 'Uma Infância Alemã', de Fatih Akin, que teve sua estreia mundial na seção Cannes Premiere do Festival de Cannes.



A Itália marca presença com 'Querendo ou Não', de Gianni Di Gregorio, exibido no Festival de Veneza; 'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt, que fez parte da seleção oficial do Festival de Veneza em 2024; e '5 Segundos', de Paolo Virzì, selecionado para o Festival de Roma em 2025. Completam a programação o espanhol 'Oito Décadas de Amor', de Julio Medem, vencedor do Prêmio do Público no Festival de Málaga em 2025; o polonês 'Erupcja', dirigido por Pete Ohse e estrelado por Charli XCX, e o suíço 'Rebelião Silenciosa', de Marie-Elsa Sgualdo, que fez sua estreia mundial na seção Veneza Spotlight do Festival de Veneza.



'As Cores do Tempo' (Colours of Time), de Cédric Klapisch (França)

'O Grande Arco de Paris' (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)

'E Seus Filhos Depois Deles' (And Their Children After Them), de Ludovic & Zoran Boukherma (França)

'Beladona' (Belladone), de Alanté Kavaïté (França)

'A Divina Sarah Bernhardt' (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)

'Mirrors No. 3' (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)

'Amiga Silenciosa' (Silent Friend), de Ildikó Enyedi (Alemanha)

'Uma Infância Alemã' (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)

'Querendo ou Não' (Damned If You Do, Damned If You Don’t), de Gianni Di Gregorio (Itália)

'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt (Itália)

'5 Segundos' (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)

'Oito Décadas de Amor' (8), de Julio Medem (Espanha)

‘Erupcja’, de Pete Ohs (Polônia)

'Rebelião Silenciosa' (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)



DELEGAÇÃO ARTÍSTICA



Julio Medem



Cineasta e roteirista espanhol nascido no País Basco. Venceu o Prêmio Goya de Diretor Revelação com ‘Vacas’ (1991), exibido no Festival de Veneza. Com ‘Os Amantes do Círculo Polar’ (1998), selecionado para San Sebastián, e ‘Lucía e o Sexo’ (2001), exibido em Sundance, conquistou reconhecimento internacional. Também dirigiu ‘Caótica Ana’ (2007), ‘Um Quarto em Roma’ (2010) e ‘Ma Ma’ (2015). Sua obra explora narrativas poéticas sobre amor, identidade e destino. Em 1999, Medem foi premiado no Festival de Gramado com o Kikito de Melhor Diretor por 'Os Amantes do Círculo Polar', filme que foi o grande destaque internacional daquele ano e levou mais três prêmios para casa na seção Cinema Latino: Melhor Roteiro, Melhor Longa Metragem Latino e o Prêmio da Crítica.



Barbara Ronchi



Atriz italiana de grande prestígio, Barbara Ronchi é hoje um dos nomes mais celebrados do cinema contemporâneo da Itália. Vencedora do David di Donatello de Melhor Atriz, destacou-se por performances intensas e emocionalmente complexas em obras como ‘O Sequestro do Papa’ e ‘Setembro’. Recentemente, ganhou ainda mais projeção ao protagonizar ‘Família’, grande sucesso de público e crítica na Itália e escolhido como representante do país no Oscar.



Alanté Kavaïté



Cineasta lituana radicada na França. Estreou com ‘Fissures’ (2007) e conquistou reconhecimento internacional com ‘O Verão de Sangaile’ (2015), selecionado em mais de cem festivais, incluindo Berlim, Estocolmo, Busan e Sundance, onde recebeu prêmio de direção. Também assinou o roteiro de ‘Evolution’ (2015), de Lucile Hadzihalilovic. Sua obra explora a narrativa sensível e poética com atenção à construção visual e ao tempo cinematográfico.



Ludovic & Zoran Boukherma



Ludovic e Zoran Boukherma são irmãos gêmeos e cineastas franceses, reconhecidos por uma abordagem que transita com liberdade entre o cinema de gênero e o discurso social contemporâneo. Ainda no início dos 30 anos, já haviam dirigido quatro longas-metragens, começando por ‘Willy 1er’ (seleção ACID no Festival de Cannes, 2016), seguido por ‘Teddy’ (Cannes 2020) e ‘The Year of the Shark’ (2022). Os irmãos foram escolhidos pelo Canal+ para dirigir a adaptação de 'E Seus Filhos Depois Deles', romance vencedor do Prix Goncourt de Nicolas Mathieu, com distribuição na França pela Warner Bros.

