Niterói: Clin informa que a operação especial segue até a quarta-feira (22) - Divulgação

Niterói: Clin informa que a operação especial segue até a quarta-feira (22)Divulgação

Publicado 24/04/2026 00:46

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) organizou um esquema especial de limpeza para os festejos de São Jorge, nesta quinta-feira (23). A empresa esteve com equipe de reforço no plantão e um caminhão compactador a postos. Além disso, a Clin também intensificou a preparação para a grande festa.

A operação se deu nas imediações da Capela de São Jorge, localizada na Rua Dr. Alcídes Figueiredo, no Centro de Niterói. Uma equipe de 15 funcionários da Clin foi mobilizada desde a última quarta-feira (15), para executar vários serviços de varrição, pintura de meio fio, pintura de poste e remoção de mato na ruas próximas à Capela que deverá ficar lotada de fiéis, que irão homenagear São Jorge. Para o pós-festa, 10 pessoas fizeram parte de um mutirão para que as ruas ao redor ficassem limpas novamente.

De acordo com o setor operacional da Clin, a operação especial segue até a quarta-feira (22). A Clin ainda ressalta que o serviço de coleta domiciliar será feito normalmente em toda a cidade no dia do feriado.

