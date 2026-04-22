Niterói: Centro da cidade terá alterações no trânsito nesta quinta-feira de feriadoReprodução
Trânsito no Centro terá alterações para celebração do Dia de São Jorge
Interdições e restrições serão realizadas pela NitTrans para garantir a realização da programação religiosa com segurança
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Caminhada dos Cravos reafirma tradição de resistência democrática nas ruas de Niterói
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