Niterói: Centro da cidade terá alterações no trânsito nesta quinta-feira de feriado - Reprodução

Niterói: Centro da cidade terá alterações no trânsito nesta quinta-feira de feriadoReprodução

Publicado 22/04/2026 18:45

Niterói - O Centro terá alterações no tráfego de veículos em função das celebrações do Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril. Algumas mudanças começam nesta quarta-feira (22) e têm como objetivo assegurar a realização da festa com tranquilidade para participantes e moradores. Operadores de trânsito estarão no local para auxiliar na organização do fluxo e garantir a segurança viária durante o evento.

Até as 22h do dia 23 de abril, há a interdição total e proibição de estacionamento da Rua Alcides Figueiredo, no trecho entre as ruas São João e Marechal Deodoro. No mesmo período, a via poderá sofrer interdições pontuais, conforme a necessidade operacional.

No dia 23 de abril, data dedicada ao santo, haverá interdições temporárias para a realização da tradicional procissão, prevista para ocorrer das 18h às 20h. O cortejo passará pelas ruas São João, Barão do Amazonas, da Conceição, Visconde de Sepetiba e Marechal Deodoro, com retorno à Igreja de São Jorge.

A NitTrans orienta que motoristas evitem a região durante os períodos de maior movimentação e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

