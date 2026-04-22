Niterói: o repertório é composto pelos sucessos do álbum Galocantô ? Luiz Carlos da Vila 75 Anos - Michelle Beff

Niterói: o repertório é composto pelos sucessos do álbum Galocantô ? Luiz Carlos da Vila 75 AnosMichelle Beff

Publicado 22/04/2026 08:00

Niterói - O grupo Galocantô traz para Niterói, em uma única e imperdível apresentação, um merecido tributo ao renomado compositor Luiz Carlos da Vila no dia 2 de maio, às 19h horas, no Theatro Municipal. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e já estão à venda pelo site Fever.

O repertório é composto pelos sucessos do álbum Galocantô – Luiz Carlos da Vila 75 Anos, gravado durante o show do grupo em homenagem ao sambista, realizado em dezembro de 2019 no então Theatro Net Rio (atual Teatro Claro +), mas também apresenta novos arranjos para canções que haviam sido lançadas na primeira homenagem do quinteto ao compositor, em 2015, agora com a utilização de baixo e bateria.

O álbum contou com as participações especiais de Moyseis Marques – que tem Luiz Carlos da Vila como uma de suas maiores influências – e Moacyr Luz, parceiro do homenageado. Além de sambas conhecidos, como O show tem que continuar, Cabô, meu pai e Kizomba, Festa da Raça, traz ainda duas canções foram compostas especialmente para o novo projeto do Galocantô: A luz de um grande amor (Luiz Carlos da Vila/ Fred Camacho) e Um verso pra Luiz (Moacyr Luz).

“Falar de Luiz Carlos da Vila é falar de amor, justiça, paz, esperança, brasilidade e fé. Sua obra imortal transcende o tempo. No ano em que o compositor completaria 75 anos, o Galocantô reitera a homenagem ao poeta”, exclama Marcelo Correia (violão 7 cordas, arranjador e diretor musical do projeto), que integra o grupo ao lado de Leandro Diaz (cavaco), Jorge André (percussão), Lula Matos (tantã) e Léo Costinha (surdo) – todos também nos vocais.

Reconhecido pela excelência do repertório, por seu trabalho autoral e pela qualidade de suas releituras para grandes clássicos, o Galocantô ganhou projeção na virada do século como uma das principais referências do samba contemporâneo. Logo em seu primeiro CD, conquistou a admiração de importantes nomes do samba, desde as velhas guardas até jovens sambistas, em diversas regiões do país.

O grupo tem forte ligação com Luiz Carlos da Vila desde a sua formação, tanto que seu primeiro nome, escolhido no início dos anos 2000, foi Além da Razão, sucesso de Vila em parceria com os irmãos Sombra e Sombrinha. Reciprocamente, a última música composta pelo poeta foi O Galocantô, feita especialmente para o quinteto, reforçando os laços entre eles.



FICHA TÉCNICA



Luiz Carlos da Vila, 75 Anos | Galocantô

Direção Artística: Marcelo Correia



Músicos:



Leandro Diaz – cavaco e voz

Marcelo Correia – violão, voz e direção musical

Jorge André – percussão e voz

Lula Matos – tantã e voz

Léo Costinha – surdo e voz



Músicos de Apoio:



Dudu Oliveira – sax e flauta

Edgar Araújo – bateria

Luís Louchard – contrabaixo

Bruno Gama – Percussão



Arranjos: Marcelo Correia, Luis Barcelos, Dudu Oliveira

Tec P.A.: Jorge Luis Silva

Tec Monitor: Sidnei Melhor Pinto

Cenário e Iluminação: Katia Barreto

Figurino: Carol Gama

Direção de Produção: Monique Franco e Leandro Diaz

Produção Executiva: Monique Franco e Seimour Costa

Gestão de Lei de Incentivo: Zambo Produções e Eventos

Idealização: Marcelo Correia e Leandro Diaz

Realização: Franco Produções Artísticas