Niterói: filme O Grande Arco de Paris será exibido no festival - Julien Panie

Niterói: filme O Grande Arco de Paris será exibido no festivalJulien Panie

Publicado 20/04/2026 19:00

Niterói - O Reserva Cultural de Niterói recebe, de 23 a 29 de abril de 2026, a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, reunindo o melhor da produção europeia contemporânea. O evento apresenta 14 filmes inéditos e reconhecidos nos principais festivais internacionais, incluindo cinco filmes da França, três da Alemanha, três da Itália, um espanhol, um suíço e um polonês. Com o objetivo de fomentar a formação de público, aproximando os brasileiros da diversidade e riqueza do cinema europeu, o festival terá sessões especiais com debates e a presença de realizadores em diferentes cidades do país. No dia 22 de abril haverá pré-estreia no Reserva Cultural para convidados com exibição de “Erupcja”, filme polônes estrelado pela cantora inglesa Charli XCX, vencedora de três prêmios Grammy pelo álbum Brat.

“Criamos o Festival de Cinema Europeu para preencher uma lacuna no circuito exibidor, e o resultado superou todas as expectativas. Nesta segunda edição, ampliamos o investimento e fortalecemos a curadoria, com uma seleção ainda mais forte. Nossa expectativa é que essa programação alcance o maior número possível de salas, permitindo que o público brasileiro tenha acesso e se conecte profundamente com essas histórias”, afirma Jean-Thomas Bernardini, fundador da Imovision e gestor do Reserva Cultural.

O 2º Festival de Cinema Europeu Imovision reúne títulos exibidos e premiados em importantes mostras internacionais, como os festivais de Cannes, Veneza, Roma e Málaga. Entre os destaques da programação estão longas aclamados como “Amiga Silenciosa”, de Ildikó Enyedi, vencedor de seis prêmios no Festival de Veneza; “O Grande Arco de Paris”, dirigido por Stéphane Demoustier; “Uma Infância Alemã”, de Fatih Akin; e “Mirrors No. 3”, dirigido por Christian Petzold.

O 2º Festival é uma realização da distribuidora Imovision com patrocínio da Prefeitura de Niterói e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), cujo apoio reafirma o compromisso com a promoção da cultura e o fortalecimento do intercâmbio internacional por meio do cinema. O evento conta ainda com o apoio institucional da Unifrance e da German Films.

Serviço:

2º Festival de Cinema Europeu Imovision

De 23 a 29 de abril, no Reserva Cultural de Niterói (Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói)

Segue a programação por dia:

Quinta-feira, 23/04

13h — E Seus Filhos Depois Deles (And Their Children After Then), de Ludovic & Zoran Boukherma (França) [Sessão com debate]

17h — Oito Décadas de Amor, de Julio Medem (Espanha) [Sessão com debate

20h30 — Diva Futura, de Giulia Louise Steigerwalt (Itália) [Sessão com debate]

Sexta-feira, 24/04

13h — Beladona (Beladonne), de Alanté Kavaïté (França) [Sessão com debate]

16h — Diva Futura

18h30 — Mirrors No. 3 (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)

20h20 — Erupcja, de Pete Ohs (Polônia)

Sábado, 25/04

14h30 — A Divina Sarah Bernhardt (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)

16h30 — Rebelião Silenciosa (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)

18h35 — Cinco Segundos (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)

20h45 — Diva Futura

Domingo, 26/04

14h — O Grande Arco de Paris (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)

16h10 — Uma Infância Alemã (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)

18h05 — A Divina Sarah Bernhardt

20h05 — Oito Décadas de Amor

Segunda-feira, 27/04

14h — Beladona

16h — Amiga Silenciosa

18h50 — Rebelião Silenciosa

20h55 — Uma Infância Alemã

Terça-feira, 28/04

14h — As Cores do Tempo

16h30 — Mirrors No. 3

18h20 — Querendo ou Não (Damned If You Do, Damned If You Don't), de Gianni Di Gregorio (Itália)

20h25 — E Seus Filhos Depois Deles

Quarta-feira, 29/04

14h — Cinco Segundos

16h10 — O Grande Arco de Paris

18h20 — Amiga Silenciosa

21h10 — As Cores do Tempo