Niterói: Universidade Federal Fluminense (UFF) recebe o Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro - Reprodução

Niterói: Universidade Federal Fluminense (UFF) recebe o Seminário Brasileiro de Estudos de RoteiroReprodução

Publicado 20/04/2026 18:21

Niterói - Entre os dias 27 e 30 de abril, a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, recebe o Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro, em formato híbrido, com atividades presenciais no Casarão do IACS e participação online. A abertura, no dia 27, às 19h, traz a mesa “O roteiro de telenovela: novas plataformas, novas formas de consumo”, com Rosane Svartman e Esther Hamburger, e mediação de Maria Caú. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no Instagram @sberoteiro.

O evento selecionou 62 trabalhos entre 90 inscritos e reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais interessados em refletir sobre o campo do roteiro no Brasil. A proposta é discutir práticas e modelos do mercado audiovisual, incentivando narrativas plurais e conectadas ao contexto brasileiro e latino-americano.

A programação inclui três mesas temáticas, abordando televisão, inteligência artificial e direitos autorais, além de uma análise dos manuais de roteiro no país. Entre os convidados estão Paula Vergueiro, Maíra Oliveira, Doc Comparato, Sonia Rodrigues e Sérgio Puccini.



O seminário é financiado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), Fundação Carlos Chagas Filho à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Projeto Paradiso, com apoio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) e realização do PPGCine da UFF, PPGCom da Universidade de Brasília, NEX – Núcleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais e Grupo de Pesquisa do CNpq – “Estudos de Roteiro: arquivos, processos, cartografia”.

