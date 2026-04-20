Niterói: Universidade Federal Fluminense (UFF) recebe o Seminário Brasileiro de Estudos de RoteiroReprodução
Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro reúne pesquisadores de todo o país na UFF
Evento destaca debates sobre telenovela, inteligência artificial e manuais de roteiro, com nomes como Rosane Svartman, Esther Hamburger e Doc Comparato
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Niterói recebe a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision
Programação no Reserva Cultural tem 14 filmes inéditos de seis países, além de sessões seguidas de debates
Prefeito Rodrigo Neves vistoria obra da Arena Niterói, que está na reta final
Local terá eventos esportivos nacionais e internacionais, e grandes shows musicais
Nova rotatória no Maravista vai organizar trânsito e aumentar a segurança viária
Mudanças no cruzamento visam melhorar a organização do fluxo, com mais proteção para motoristas, ciclistas e pedestres
Buteco do David Brazil é atração no Mercado Municipal
Clientes costumam tirar fotos com a estátua do artista, na entrada do espaço
Recanto das Pedras oferece sabor, alegria e natureza
Quiosque número um de Camboinhas revela a luta da mulher empoderada, na figura de sua proprietária, Marinete Pimentel
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