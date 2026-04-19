Niterói: Mudanças no cruzamento visam melhorar a organização do fluxo, com mais proteção para motoristas, ciclistas e pedestres - Divulgação

Niterói: Mudanças no cruzamento visam melhorar a organização do fluxo, com mais proteção para motoristas, ciclistas e pedestresDivulgação

Publicado 19/04/2026 15:55

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans, começou a implementar uma nova rotatória no cruzamento entre as avenidas Irene Lopes Sodré, Prefeito Altivo Mendes Linhares e Senador Vasconcelos Torres, no bairro Maravista, na Região Oceânica. O planejamento de sinalização viária foi desenvolvido pela Diretoria de Trânsito do órgão e tem como objetivo melhorar a fluidez e reforçar a segurança para motoristas, pedestres e ciclistas que passam diariamente pelo local. A intervenção está a cargo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

A nova rotatória vai reorganizar os fluxos de veículos, reduzindo pontos de conflito no cruzamento entre essas três avenidas, e irá contribuir para um trânsito mais eficiente. Esta é mais uma intervenção na região, onde a NitTrans já vem realizando melhorias. O projeto também contempla a criação de uma faixa de pedestres próxima à unidade escolar da região, garantindo mais segurança na travessia, especialmente para estudantes e responsáveis.

“Essa nova intervenção é a continuação do que já temos feito na região do Maravista. Com os estudos, identificamos alguns pontos críticos e já estamos agindo. É mais mobilidade e segurança no trânsito para todos”, disse o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Entre as melhorias previstas também está a implantação de uma ciclofaixa na Avenida Irene Lopes Sodré, que irá promover maior segurança para ciclistas, além da criação de uma área específica para embarque e desembarque de passageiros, devidamente sinalizada, que deverá reduzir infrações e paradas irregulares.

O projeto inclui, ainda, a adequação completa da sinalização horizontal, com novas canalizações, demarcações viárias e placas de restrição, além da instalação de sinalização vertical. Com a reorganização do espaço viário, a expectativa é proporcionar mais fluidez ao tráfego e garantir maior segurança para todos os usuários da via, alinhando mobilidade urbana e qualidade de vida.