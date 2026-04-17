Niterói: projeto prevê a requalificação completa da estrutura, com intervenções que vão desde a recuperação do prédio histórico até a modernização de espaços essenciais - Evelen Gouvêa

Niterói: projeto prevê a requalificação completa da estrutura, com intervenções que vão desde a recuperação do prédio histórico até a modernização de espaços essenciaisEvelen Gouvêa

Publicado 17/04/2026 18:16

Niterói - A Prefeitura formalizou, nesta sexta-feira (17), um acordo para a reforma e restauração do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA), instalado na histórica Caserna General Castrioto, no Centro da cidade.



A assinatura do convênio contou com as presenças do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; do secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra; do comandante do 4º CPA, coronel Gilbert dos Santos; do secretário do Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGIM), Felipe Ordacgy; do secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas; e da diretora de Operações da Empresa de Infraestrutura e Obras (ION), Leila Figueiredo.



O prefeito Rodrigo Neves destacou que o município segue avançando no fortalecimento da parceria com a Polícia Militar, com investimento de mais de R$ 24 milhões na reforma da unidade. “Essa reforma vai garantir melhores condições de trabalho para os policiais e, ao mesmo tempo, mais segurança para a população. Depois de mais de cinco décadas sem uma grande intervenção, vamos realizar a recuperação completa desse prédio histórico, preservando sua memória e modernizando a estrutura. Já avançamos em todas as etapas necessárias, com autorização da Câmara. A expectativa é lançar o edital nos próximos dias e assinar a ordem de início das obras em julho. É uma ação concreta, que reforça nosso compromisso com uma política de segurança baseada na integração, no planejamento e em investimentos permanentes”, afirmou o prefeito.



O secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, ressaltou a importância da parceria com o município. “Ao longo da minha trajetória, sempre contei com o apoio de profissionais que contribuíram para a minha formação. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Tive a oportunidade de acompanhar, ainda como comandante do 4º CPA, o início desse projeto, e é uma satisfação ver esse avanço agora. A parceria com a Prefeitura de Niterói tem sido fundamental e demonstra como a integração entre município e Estado faz diferença para a segurança pública. A Polícia Militar é muito grata por esse apoio, que valoriza a instituição, preserva a tradição e garante melhores condições para o nosso trabalho”, disse o coronel Sylvio Guerra.



A cerimônia foi realizada durante a comemoração do 191º aniversário da Polícia do Antigo Estado do Rio de Janeiro (“Treme-Terra”) e marca mais uma iniciativa de cooperação institucional dentro de uma política contínua de apoio às forças de segurança que atuam no município.



“Hoje celebramos uma história de coragem, honra e dedicação à sociedade, construída ao longo do tempo por policiais militares que sempre colocaram o dever acima de tudo. O legado dos “Treme-Terra” permanece vivo e segue inspirando gerações na missão de servir e proteger a população, muitas vezes com o sacrifício da própria vida. A assinatura deste convênio representa um passo importante para a reforma e restauração da nossa unidade, um prédio histórico que receberá as melhorias necessárias para o pleno funcionamento do 4º CPA”, afirmou o comandante da unidade, coronel Gilbert dos Santos.



O projeto prevê a requalificação completa da estrutura, com intervenções que vão desde a recuperação do prédio histórico até a modernização de espaços essenciais para o funcionamento do grupamento. “Esse convênio vai além de uma obra. Ele representa a história, a tradição e o legado da Polícia Militar, que seguem vivos no trabalho realizado diariamente. É muito importante ver esse projeto, iniciado no ano passado, avançando, garantindo uma estrutura mais adequada para o efetivo e também o resgate dessa memória, com a criação do Museu Treme-Terra”, destacou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada, Felipe Ordacgy.



A iniciativa também evidencia o papel do município na manutenção dessa cooperação, com investimentos que contribuem para a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população.



Obras

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) prepara o processo de licitação para a execução dos serviços de reforma e restauro das fachadas e do telhado da Caserna General Castrioto. Os trabalhos incluem ainda a instalação de sistema de combate a incêndio com reservatório, a reforma da cozinha do rancho e da sala que abrigará o Museu Treme-Terra, além de intervenções na calçada do entorno.