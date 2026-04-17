Niterói: Carmelo Maia recebeu homenagem concedida postumamente ao seu pai, Tim, pelo legado musical - Divulgação

Niterói: Carmelo Maia recebeu homenagem concedida postumamente ao seu pai, Tim, pelo legado musicalDivulgação

Publicado 17/04/2026 10:18

Niterói – A noite desta quinta-feira (16) foi marcada por emoção e memória afetiva em Niterói. O prefeito Rodrigo Neves entregou a Medalha Leila Diniz a Carmelo Maia, filho de Tim Maia, em cerimônia realizada no intervalo do espetáculo "Tim Maia – Vale Tudo – O Musical”, no Teatro Municipal de Niterói.

“Celebrar Carmelo Maia é também reverenciar a história de Tim Maia e de tantos artistas que moldaram a música brasileira. Nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina e Jorge Ben Jor fazem parte de uma geração que atravessa o tempo e continua influenciando novas gerações. Niterói tem orgulho de reconhecer esse legado e de ser palco de iniciativas culturais que mantêm viva a nossa memória artística”, afirmou Rodrigo Neves.



A homenagem foi proposta pelo vereador Rodrigo Farah. O espetáculo Tim Maia – Vale Tudo – O Musical fica em cartaz na cidade até o dia 19 de abril. “É um reencontro para celebrar a vida desse gênio — não com tristeza, mas com história e música. Depois de 28 anos, voltar a Niterói tem um significado muito especial. Foi aqui que meu pai foi acolhido e atendido no Hospital Antônio Pedro. Rever essa história agora, no palco, em uma cidade que acompanhou tudo tão de perto, é muito emocionante. Sou profundamente grato a Niterói, à equipe do Teatro Municipal e a todos que fizeram parte dessa trajetória. Essa homenagem faz reviver uma memória que ganha hoje um novo significado”, disse Carmelo, emocionado.

Tim Maia morreu em 15 de março de 1998, aos 55 anos, no Hospital Universitário Antônio Pedro, no Centro de Niterói. Ele havia passado mal após uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói e foi internado com quadro grave de infecção generalizada e problemas respiratórios. Sua morte causou grande comoção no Brasil, consolidando ainda mais seu legado como um dos maiores nomes da música brasileira. Criada pela Câmara Municipal de Niterói, a Medalha Leila Diniz reconhece profissionais das artes cênicas que se destacam em áreas como direção, autoria, roteiro, iluminação e interpretação, em referência ao legado da atriz Leila Diniz.



A montagem percorre a trajetória de Tim Maia, desde a juventude no Rio de Janeiro até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira. Baseada no livro de Nelson Motta e com curadoria de Carmelo Maia, a peça revisita histórias, encontros e a personalidade única do artista, passando por amizades com nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina e Jorge Ben Jor.

