Niterói: Delia Fisher se apresenta gratuitamente na cidade - Divulgação

Niterói: Delia Fisher se apresenta gratuitamente na cidadeDivulgação

Publicado 15/04/2026 19:22

Niterói - Como parte da programação do IV Festival Internacional de Choro de Niterói, a Fundação de Arte de Niterói convida o público niteroiense para o projeto Piano por Elas, que traz, para a Praça Araribóia, nos dias 16 e 17 de abril, quinta e sexta-feira, 4 apresentações lideradas por pianistas de grande relevância na música brasileira. O Duo Gisbranco, formado por Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco; Ifátókí Maíra Freitas; Maria Teresa Madeira; e Delia Fischer prometem encantar o público da cidade.



Quinta-feira, 16/04 - 17h - Duo Gisbranco



O Piano por Elas, projeto do Festival Internacional de Choro de Niterói, apresenta um encontro especial com o Duo Gisbranco. Formado por Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, o duo celebra 20 anos de trajetória com um show que marca um retorno às origens: apenas as duas e seus pianos. No repertório, composições que atravessam a trajetória do duo, incluindo obras de Egberto Gismonti, Edu Lobo e Delia Fischer, além de inéditas de Bianca e Claudia.



Quinta-feira, 16/04 - 18h - Ifátókí Maíra Freitas



Cantora, pianista, compositora e produtora musical, Ifátókí constrói uma linguagem única que atravessa o piano clássico, o jazz e suas raízes na ancestralidade e na cultura do samba. Em "Ifátókí – Piano e Voz", a artista conduz um show intimista, onde voz e piano se encontram em diálogo direto com o público. No repertório, músicas autorais se misturam a releituras e referências que atravessam gerações, em uma experiência sensível, potente e cheia de presença.



Sexta-feira, 17/04 - 17h30 - Maria Teresa Madeira



Com uma trajetória sólida entre os palcos e a pesquisa acadêmica, Maria Teresa é referência na música brasileira, com atuação como solista junto a importantes orquestras no Brasil e no exterior, além de uma extensa discografia dedicada à valorização do repertório nacional. Indicada ao Grammy Latino, vencedora do Prêmio da Música Brasileira e do Prêmio Bravo!, agraciada com a Medalha Rui Barbosa como destaque na música brasileira e agora, é a vez de Niterói receber essa grande artista.



Sexta-feira, 17/04 - 18h30 - Maria Teresa Madeira



Delia Fischer integra a programação do Piano por Elas em um encontro especial com o público de Niterói. Cantora, compositora e produtora musical, Delia é um dos nomes essenciais da cena contemporânea brasileira. Duas vezes indicada ao Grammy Latino, vencedora do Prêmio Shell e do Prêmio Profissionais da Música, entre outros prêmios, constrói uma trajetória que atravessa a MPB, o samba, o jazz e o pós-Bossa Nova, sempre misturando linguagens com delicadeza e inovação. No repertório, clássicos da música brasileira e composições autorais se encontram em um show imersivo, onde o piano e a voz conduzem uma experiência sensível e envolvente.



SERVIÇO:

Piano por Elas | IV Festival Internacional de Choro de Niterói

Datas: 16 e 17 de abril

Horário: a partir das 17h

Local: Estação Praça Arariboia