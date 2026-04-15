Niterói: Delia Fisher se apresenta gratuitamente na cidadeDivulgação
Quinta-feira, 16/04 - 17h - Duo Gisbranco
O Piano por Elas, projeto do Festival Internacional de Choro de Niterói, apresenta um encontro especial com o Duo Gisbranco. Formado por Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, o duo celebra 20 anos de trajetória com um show que marca um retorno às origens: apenas as duas e seus pianos. No repertório, composições que atravessam a trajetória do duo, incluindo obras de Egberto Gismonti, Edu Lobo e Delia Fischer, além de inéditas de Bianca e Claudia.
Quinta-feira, 16/04 - 18h - Ifátókí Maíra Freitas
Cantora, pianista, compositora e produtora musical, Ifátókí constrói uma linguagem única que atravessa o piano clássico, o jazz e suas raízes na ancestralidade e na cultura do samba. Em "Ifátókí – Piano e Voz", a artista conduz um show intimista, onde voz e piano se encontram em diálogo direto com o público. No repertório, músicas autorais se misturam a releituras e referências que atravessam gerações, em uma experiência sensível, potente e cheia de presença.
Sexta-feira, 17/04 - 17h30 - Maria Teresa Madeira
Com uma trajetória sólida entre os palcos e a pesquisa acadêmica, Maria Teresa é referência na música brasileira, com atuação como solista junto a importantes orquestras no Brasil e no exterior, além de uma extensa discografia dedicada à valorização do repertório nacional. Indicada ao Grammy Latino, vencedora do Prêmio da Música Brasileira e do Prêmio Bravo!, agraciada com a Medalha Rui Barbosa como destaque na música brasileira e agora, é a vez de Niterói receber essa grande artista.
Sexta-feira, 17/04 - 18h30 - Maria Teresa Madeira
Delia Fischer integra a programação do Piano por Elas em um encontro especial com o público de Niterói. Cantora, compositora e produtora musical, Delia é um dos nomes essenciais da cena contemporânea brasileira. Duas vezes indicada ao Grammy Latino, vencedora do Prêmio Shell e do Prêmio Profissionais da Música, entre outros prêmios, constrói uma trajetória que atravessa a MPB, o samba, o jazz e o pós-Bossa Nova, sempre misturando linguagens com delicadeza e inovação. No repertório, clássicos da música brasileira e composições autorais se encontram em um show imersivo, onde o piano e a voz conduzem uma experiência sensível e envolvente.
Datas: 16 e 17 de abril
Horário: a partir das 17h
Local: Estação Praça Arariboia
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