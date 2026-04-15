Niterói: Marcha para Jesus vai até o Caminho NiemeyerDivulgação
A programação reúne grandes nomes da música gospel e lideranças religiosas como Cassiane, Waguinho, Aline Barros, DJ Naudão, Maria Pita, Paulo Neto, Renata Henriques, Natinho Battera e Ministério da Equidade.
Com nomes consagrados e novos talentos, o evento se consolida como um espaço com atrações para toda a família, promovendo inclusão, renovação da fé e fortalecimento da cultura gospel na cidade. O evento também deve atrair visitantes de outras cidades, contribuindo para o fortalecimento do turismo e a movimentação da economia local.
Evento: Marcha para Jesus em Niterói
Data: 25 de abril (sábado)
Concentração: 14h, em frente à Câmara Municipal
Percurso: Caminhada até o Caminho Niemeyer
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