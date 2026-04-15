Niterói: coletivo aposta na união de artistas de Niterói e São Gonçalo para fortalecer a cena independente - Divulgação

Niterói: coletivo aposta na união de artistas de Niterói e São Gonçalo para fortalecer a cena independenteDivulgação

Publicado 15/04/2026 09:29 | Atualizado 15/04/2026 09:29

Niterói - O grupo e selo musical Take4 lançou, no dia 27 de fevereiro, sua primeira mixtape oficial, reunindo 14 faixas que atravessam diferentes vertentes do rap contemporâneo. Formado por Tomcorre, Táhj, Martins da Rajada, Arthur Marian, Ocaradafoto e colaboradores, o coletivo aposta na união de artistas de Niterói e São Gonçalo para fortalecer a cena independente. No próximo dia 30 de abril acontece o Sarau da Buff, na Cantareira, e eles vão se apresentar por lá, com entrada franca.

A mixtape abre com a faixa “Intro Construir e Celebrar”, marcada por tambor e poesia, e encerra com o boombap de “Dinheiro, e o espírito do Hip Hop”. Entre esses extremos, o trabalho explora gêneros como trap, grime, detroit, jungle, dancehall, garage, jersey e boombap, refletindo a proposta de amplitude estética do grupo.

Ao todo, 17 artistas participam do projeto. Entre os MCs convidados estão Krika, Lucas Lt, Gio, Hajed, Maya, Tyago 021, Relikia da 67 e Guelmi. A mixtape também conta com instrumentistas como Zé Canuto e Augusto Feres, além dos produtores e engenheiros de áudio debrbug, Vitor Vulgo e Will Beat.

Turnê na Kombi e mais de 20 shows marcados

Com o objetivo de consolidar seu nome na cena local, a Take4 iniciou uma turnê independente pelos meses de abril, maio e junho. O grupo viaja de Kombi pelo estado do Rio de Janeiro e já soma mais de 20 apresentações confirmadas.

Entre os eventos já realizados estão a Roda Cultural do Méier, Escambo Cultural, Roda Cultural da Cantareira, Batalha Marginow e Batalha da Foice. A agenda segue com shows na Batalha dos Prazeres, Roda Cultural da Rocinha, Roda Cultural da Cidade de Deus, além do Sarau da Buff no dia 30 de abril, entre outras datas previstas até junho.

A capa da mixtape, assinada por Morphineilustra, traz uma estética tropical e carnavalesca, com os integrantes retratados dentro da Kombi em meio a um cenário caótico e bem-humorado. As gravações ocorreram em diferentes espaços, incluindo Jungle Discos, Undergarag e o próprio estúdio da Take4. O lançamento marca também a aproximação entre a Take4 e a Vivenci, unindo artistas de duas cenas ativas da região metropolitana. A Take4 foi fundada em 2023 por Tomaz Rangel (Tomcorre), filho do guitarrista Dino Rangel, promovendo eventos no São Dom Dom, em Niterói. No mesmo ano, a Vivenci surgiu no bairro Catarina, em São Gonçalo, criada por Leonardo Martins (Martins da Rajada), Darllan Ferreira (Táhj) e Pedro Soares (Ocaradafoto).

A parceria se consolidou a partir de apresentações conjuntas em 2024 e 2025, fortalecendo a proposta de inserção não apenas na indústria musical, mas também na história do rap nacional.

