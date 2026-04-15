Niterói: NR-1 vai além do cumprimento burocrático e exige uma mudança de mentalidade por parte das organizações - Conecta Comunicação

Niterói: NR-1 vai além do cumprimento burocrático e exige uma mudança de mentalidade por parte das organizaçõesConecta Comunicação

Publicado 15/04/2026 06:42

Niterói - A atualização da NR-1 e seus impactos nas empresas foram tema central do Café Empresarial promovido pela CDL Niterói, realizado na manhã desta terça-feira (14), no Centro de Niterói, reunindo empresários para discutir um tema cada vez mais estratégico no ambiente corporativo que é a chegada da normativa e a gestão de riscos ocupacionais, que começa a valer no dia 26 de maio.

O encontro contou com a participação dos especialistas da Firjan, Filipe Ferreira Lopes e Nilson Torres, que em parceria com o Sebrae abordaram de forma prática como as empresas podem se preparar para atender às exigências da norma, reduzindo riscos e evitando penalidades.

Durante a apresentação, Filipe destacou que a NR-1 vai além do cumprimento burocrático e exige uma mudança de mentalidade por parte das organizações. “Gerenciar riscos ocupacionais é proteger pessoas, mas também garantir a sustentabilidade do negócio. Ao contrário do que muitos pensam, o escopo da NR1- é diferente da psicologia como muitos ainda pensam. Profissionais que são técnicos, como dos setores da engenharia, segurança do trabalho e ergonometria, por exemplo, podem aplicar os fatores de riscos psicossociais para promover o bem-estar do colaborador”, explicou.

Entre os principais pontos abordados, estiveram a importância da identificação e controle de riscos no ambiente de trabalho, a implementação de processos preventivos e o olhar atento para a saúde mental dos colaboradores — um fator cada vez mais relevante nas rotinas corporativas. O especialista também alertou para o impacto do estresse ocupacional, que, quando negligenciado, pode gerar afastamentos, queda de produtividade e até multas. E explicou que os riscos começam quando se observa a insuficiência de capacitação de tarefas por falta de treinamento e acompanhamento, exigências de ritmos internos de trabalho e poucas pausas, metas inalcançáveis gerando ansiedade e sobrecarga mental, por exemplo.

O evento reforçou que investir em prevenção é mais eficaz e econômico do que lidar com as consequências de falhas na gestão. Além disso, evidenciou que empresas que adotam boas práticas de segurança e saúde no trabalho se tornam mais competitivas e fortalecem sua reputação no mercado. O Café Empresarial faz parte da agenda da CDL Niterói voltada à capacitação e atualização dos empresários locais, promovendo debates sobre temas essenciais para o crescimento sustentável das empresas.