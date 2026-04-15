Niterói: nona edição da corrida Nit Ultra Run acontece na cidade - Divulgação

Niterói: nona edição da corrida Nit Ultra Run acontece na cidadeDivulgação

Publicado 15/04/2026 06:22

Niterói - Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), a cidade de Niterói se prepara para receber a 9ª edição da Nit Ultra Run, que será realizada nos dias 16 e 17 de maio, na Praia de Piratininga. Com percurso ampliado e desafios de longa duração, a ultramaratona está com inscrições abertas até o dia 8 de maio.

Nesta edição, a prova ganha um novo formato de circuito, com aumento de 200 metros por volta (de 1.400m para 1.600m), o que promete tornar a experiência ainda mais desafiadora e dinâmica para os participantes.

A competição será disputada em um percurso totalmente plano, asfaltado e iluminado, reunindo atletas em provas de 3h, 6h e 12h. O evento começa às 19h de sábado (16) e segue até a manhã de domingo (17), consolidando-se como uma das principais provas de endurance do calendário esportivo da cidade. Os interessados devem acessar o site oficial do evento www.nit2sports.com.br para outras informações e inscrição.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o evento tem o perfil esportivo que a cidade busca fortalecer. “A Nit Ultra Run representa exatamente o tipo de iniciativa que queremos fortalecer em Niterói: eventos que desafiam limites, promovem saúde e incentivam a superação pessoal. A ampliação do percurso mostra o amadurecimento da prova e o engajamento dos atletas”, destacou o secretário.

Organizada pela Nit2Sports, a ultramaratona terá largada às 19h de sábado (16) para as provas de 3 e 12 horas, enquanto a disputa de 6 horas começa à 1h da manhã de domingo (17). Em todas as categorias, vence o atleta que completar o maior número de voltas dentro do tempo estipulado.

Segundo o diretor técnico e criador da prova, Cristiano Marcelino, a mudança no percurso foi pensada para melhorar o desempenho dos participantes. “Ampliamos o percurso para 1.600 metros por volta para dar maior fluidez e permitir que os atletas percorram distâncias maiores ou equivalentes com menos voltas. Nosso foco é sempre proporcionar a melhor experiência possível”, disse Cristiano Marcelino.

SERVIÇO: