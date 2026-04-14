Niterói: projeto está estruturado em três pilares fundamentais: Desenvolvimento Socioeconômico, Melhorias Habitacionais e Urbanização Integrada - Lucas Benevides

Niterói: projeto está estruturado em três pilares fundamentais: Desenvolvimento Socioeconômico, Melhorias Habitacionais e Urbanização IntegradaLucas Benevides

Publicado 14/04/2026 10:01

Niterói – A Prefeitura apresentou, nesta segunda-feira (13), as diretrizes do programa Vida Nova no Morro, em evento realizado na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ), no centro da capital fluminense. A iniciativa, que marca uma nova etapa nas políticas públicas para as 83 comunidades da cidade, tem como objetivo central fortalecer ainda mais a relação do município com seus territórios, evidenciando as potências identificadas nas comunidades. O Vida Nova no Morro, uma parceria da Prefeitura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), terá intervenções de urbanização integrada, melhorias habitacionais e desenvolvimento socioeconômico.

O programa é uma construção intersetorial que envolve diversas secretarias e órgãos da Prefeitura de Niterói, com a coordenação conjunta da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados. Durante a apresentação, foi destacado o histórico de investimentos voltados à resiliência de Niterói. Desde 2013, foram investidos mais de R$ 1,5 bilhão em infraestrutura de proteção de encostas e segurança, totalizando mais de 250 obras nas comunidades da cidade, bem como a estruturação de todo o Sistema de Defesa Civil da cidade, que hoje é referência nacional.

O programa Vida Nova no Morro é uma política pública prioritária, integrando planejamento urbano à justiça social e ambiental. O compromisso do município é garantir que o desenvolvimento chegue a todos os territórios.

A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, enfatizou o impacto direto na vida dos cidadãos. “Com as ações do programa, vamos levar para as famílias dessas comunidades uma vida nova a partir dessas intervenções. O objetivo é fortalecer nessa população o senso de pertencimento e a clara percepção de que a vida mudou para melhor”, afirmou a secretária.

O Vida Nova no Morro está estruturado em três pilares fundamentais: Desenvolvimento Socioeconômico, Melhorias Habitacionais e Urbanização Integrada. As primeiras áreas beneficiadas para a fase inicial de implementação do programa incluem as comunidades Vila Ipiranga, Boa Vista, Pau Ferro, Morro do Estado, Morro da Penha e Caniçal, que foram selecionadas mediante critérios técnicos analisados em parceria com os especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Além da secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, participaram do evento o secretário municipal de Urbanismo, Carlos Krykhtine; e o arquiteto, urbanista e consultor da Prefeitura de Niterói, Sérgio Magalhães.