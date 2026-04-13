Niterói: reconhecimento Platinum coloca a cidade como referência no estado e no país entre centros públicos especializados - Lucas Benevides

Niterói: reconhecimento Platinum coloca a cidade como referência no estado e no país entre centros públicos especializadosLucas Benevides

Publicado 13/04/2026 20:05

Niterói - A cidade de Niterói conquistou, nesta segunda-feira (13), o título de Cidade Angels, reconhecimento internacional que certifica a excelência no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). A certificação atesta que a cidade possui uma linha de cuidado estruturada e eficiente, com protocolos definidos, monitoramento de indicadores de qualidade e integração entre o atendimento no Hospital Municipal Carlos Tortelly e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ambos premiados pela iniciativa.

“Receber o título de Cidade Angels é a consagração de um trabalho contínuo e comprometido com a vida. Essa certificação prova que Niterói está no caminho certo, investindo em protocolos, capacitação e agilidade no atendimento ao AVC. Seguiremos firmes para salvar cada vez mais vidas”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

O AVC é uma das principais causas de morte e a principal causa de incapacidade no mundo. A cada seis segundos, uma pessoa morre em decorrência do AVC e, no Brasil, mais de 100 mil óbitos aconteceram, em 2022, em decorrência da doença. A cada minuto sem tratamento, aproximadamente 1,9 milhão de neurônios são perdidos, de forma que a agilidade no atendimento é crucial, visando reduzir a chance de sequelas graves e incapacitantes.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca que a conquista do título de Cidade Angels reflete o compromisso permanente da atual gestão com a qualidade do atendimento à população.“Esse reconhecimento internacional mostra que estamos no caminho certo ao investir na integração entre o atendimento pré-hospitalar, hospitalar e as ações de educação em saúde. O atendimento ao AVC exige rapidez, precisão e trabalho em equipe. Por isso, estruturamos uma linha de cuidado eficiente, com protocolos bem definidos e equipes capacitadas, garantindo que o paciente receba assistência no menor tempo possível, o que é fundamental para salvar vidas e reduzir sequelas”, reforçou a secretária.

A certificação foi concedida pela plataforma Angels, coordenada pela farmacêutica Boehringer Ingelheim, com apoio da World Stroke Organization, que avalia critérios rigorosos relacionados à qualidade, agilidade e segurança no atendimento aos pacientes. A cidade é a terceira do Estado do Rio a receber o selo: as outras duas são Resende e Volta Redonda. O reconhecimento Platinum coloca Niterói como referência no estado e no país entre centros públicos especializados, resultado de investimentos contínuos em capacitação, protocolos assistenciais e estrutura integrada entre hospital, Samu e rede educacional.

O reconhecimento também inclui a capacitação de professores e alunos da rede municipal de Educação sobre a identificação dos sinais do AVC e a importância do acionamento rápido dos serviços de emergência, fortalecendo a conscientização e ampliando as chances de recuperação dos pacientes. "Ver nossos estudantes aprendendo, de forma leve e significativa, algo que pode salvar vidas é motivo de muito orgulho e mostra como a educação transforma comunidades e leva informação essencial para dentro das famílias", destacou o secretário de Educação, Bira Marques.

Cidade Angels - O projeto visa promover uma ação sinérgica entre todos os componentes de saúde de um município, além de promover a educação da população acerca dos sinais e sintomas de AVC. O objetivo do programa é garantir que os pacientes do município participante sejam atendidos conforme recomendam os protocolos internacionais em todos os níveis de atenção, isso inclui Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Regulação, Hospital, reabilitação e educação por meio do Programa Fast Heróis, voltado a crianças da rede pública.