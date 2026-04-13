Niterói: Fazem parte do corpo docente membros da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, além de especialistas, mestres e doutores - Divulgação

Niterói: Fazem parte do corpo docente membros da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, além de especialistas, mestres e doutores Divulgação

Publicado 13/04/2026 20:01

Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira (13), o curso de formação da nova turma da Guarda Civil Municipal, reforçando a estratégia de ampliar o efetivo e colocar mais agentes nas ruas. Oitenta e um aprovados no concurso de 2025 começaram a capacitação na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, em solenidade com a presença do prefeito Rodrigo Neves, da vice-prefeita Isabel Swan e da primeira-dama Fernanda Neves. Os novos guardas municipais vão passar por formação alinhada às diretrizes do Ministério da Justiça.

“Estamos incorporando mais 80 guardas municipais, profissionais qualificados que fazem parte do maior concurso já realizado para a corporação, com mais de 70 mil inscritos. Vamos chegar a um efetivo de mil agentes, um avanço importante em relação aos cerca de 200 de dez anos atrás. Esse reforço integra o Pacto de Niterói contra a Violência e amplia a atuação conjunta com as forças de segurança para reduzir os índices de criminalidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A cerimônia marcou um momento simbólico para a cidade, reunindo autoridades da gestão municipal e representantes das forças de segurança, como o secretário do Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura, Felipe Ordacgy. O evento também se conecta a uma estratégia mais ampla de fortalecimento da segurança pública, funcionando, na prática, como dois marcos em um só dia: a chegada dos novos agentes e o avanço das políticas integradas no setor.

“Iniciamos o curso de formação da Guarda Civil Municipal com novos agentes que passam a integrar uma instituição respeitada, assumindo o compromisso com o bem-estar da população. Em Niterói, a segurança é baseada na proximidade, com uma atuação preventiva e humanizada. Diante dos desafios da segurança moderna, o trabalho é estruturado na integração com as forças de segurança, permitindo antecipar riscos e responder com mais eficiência às demandas da cidade”, destacou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Com a incorporação dos novos guardas, o município amplia ainda mais o efetivo da corporação, que já registrou crescimento superior a 400% nos últimos 10 anos, resultado de uma política contínua de investimento e valorização da segurança pública. “Niterói tem políticas públicas sólidas e integradas, que colocam a proteção da vida no centro das ações. A cidade completa um ano sem registros de feminicídio, resultado de um trabalho contínuo que envolve uma Guarda Municipal bem preparada e ações articuladas com diversas áreas. Também é muito significativo ver que 34% dos novos guardas são mulheres, o que reforça a força feminina na segurança pública”, destacou a primeira-dama Fernanda Neves.

O curso de formação profissional será realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) seguindo a matriz curricular nacional do Ministério da Justiça para guardas municipais. A carga total será de 544 horas com atividades teóricas e práticas. Dentre as disciplinas oferecidas, estão Direito Penal e Processual Penal; Técnicas de Abordagem; Gestão e Mediação de Conflitos; Defesa Pessoal; Legislação de Trânsito; Legislação Ambiental e Legislação de Posturas Municipais. “Passar por um processo tão concorrido mostra que vocês têm disciplina, determinação e vocação para servir. A partir de hoje, passam a integrar uma instituição que representa proteção, respeito e compromisso com a vida da população”, destacou o inspetor-geral da Guarda Municipal, Paulo Brito.

Fazem parte do corpo docente membros da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, além de especialistas, mestres e doutores de diversas instituições de ensino superior. Os candidatos aprovados deverão apresentar, na etapa de admissão, documentos como identidade, CPF, certidões de nascimento ou casamento, além de exames médicos como audiometria e teste ergométrico.

Histórico e investimentos – Antes de 2025, o último concurso para a Guarda Municipal de Niterói havia sido realizado em 2019. Desde 2013, o efetivo da Guarda mais que dobrou. A Prefeitura também implementou o Regime Adicional de Serviço (RAS), o plano de cargos e salários e construiu a Cidade da Ordem Pública, garantindo melhores condições de trabalho e infraestrutura para a corporação.