Niterói: programação também abordou o tempo de decomposição dos resíduos, os pontos de entrega voluntária disponíveis na cidade e a evolução da coleta seletiva - Divulgação

Niterói: programação também abordou o tempo de decomposição dos resíduos, os pontos de entrega voluntária disponíveis na cidade e a evolução da coleta seletivaDivulgação

Publicado 11/04/2026 09:18

Niterói - A Prefeitura vem ampliando a coleta seletiva no município e investindo em ações de educação ambiental nas escolas, com o objetivo de fortalecer práticas sustentáveis, reduzir impactos ambientais e incentivar a participação ativa da população na destinação correta dos resíduos. Entre as iniciativas, está o projeto Coleta Seletiva nas Escolas, desenvolvido pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que tem levado orientação e conscientização para a rede municipal de ensino.

A Escola Municipal Alberto Francisco Torres, localizada no Centro de Niterói, recebeu a equipe de Educação Ambiental da Clin para mais uma edição do projeto, desta vez voltado aos funcionários da unidade. Apenas neste ano, nove escolas já foram atendidas com esse recorte, e a meta é alcançar toda a rede municipal de ensino até o final de 2026.

Durante a ação, os participantes assistiram a um vídeo institucional sobre o trabalho da Clin, com foco em práticas sustentáveis, seguido de uma palestra conduzida pela equipe da companhia. Entre os principais temas abordados estiveram a separação correta de resíduos, os tipos de materiais recicláveis, os impactos ambientais do descarte inadequado, o funcionamento da limpeza urbana e a destinação dos resíduos sólidos. Também foram apresentados os Distritos de Limpeza Urbana, o viveiro de mudas, além dos projetos ambientais, sociais e inclusivos desenvolvidos pela empresa.

A coordenadora do projeto, Juliane Porto, destacou o papel transformador da iniciativa: “As palestras oferecem orientações técnicas sobre todo o processo de descarte e reforçam como alunos, professores e funcionários podem atuar de forma ativa. A escola é um espaço estratégico, já que todos se tornam multiplicadores dessas informações”, destacou.

A programação também abordou o tempo de decomposição dos resíduos, os pontos de entrega voluntária disponíveis na cidade e a evolução da coleta seletiva em Niterói.

Sobre o projeto

Criado em 2019, o projeto Coleta Seletiva nas Escolas é desenvolvido em toda a rede pública de Niterói e já se tornou referência, despertando o interesse de instituições privadas. Por meio de palestras educativas, a equipe da Clin orienta alunos, professores e funcionários sobre a importância do descarte correto dos resíduos e monitora o volume destinado à reciclagem, incentivando a formação de agentes multiplicadores de práticas sustentáveis.