Niterói - A Casa 264 recebe, no dia 11 de abril, o cantor e compositor Davi para uma apresentação especial dentro do projeto “Acústico na Escada”. O show, em formato voz e violão, acontece às 20h e celebra o lançamento do EP “Eu Nunca Soube O Nome Que Você Me Deu”, primeiro trabalho do artista. O ingresso colaborativo custa R$ 10.
Davi leva ao palco um repertório que percorre as faixas recém-lançadas do EP, além de releituras que ajudam a revelar suas referências musicais. A proposta do projeto, que transforma a escada da casa em um palco orgânico e próximo do público, reforça o caráter íntimo da apresentação, criando um ambiente de escuta direta e conexão.
A relação entre artista e espaço também atravessa o show. A Casa 264 foi cenário para a gravação dos visuais do EP, disponíveis no YouTube, e esta será a segunda apresentação de Davi no local, fortalecendo um vínculo que dialoga com a atmosfera do projeto. No repertório, o público encontrará a essência de um trabalho que transita entre o pop alternativo e a MPB contemporânea, incorporando influências regionais e uma abordagem confessional. Ao longo das canções, Davi explora temas como identidade, pertencimento e relações afetivas, construindo um universo onde o não-dito e as emoções complexas ganham forma.
SOBRE DAVI
Natural de Natal (RN) e radicado em Niterói (RJ), o artista iniciou sua trajetória ainda na infância, cantando em coral, e desenvolveu ao longo dos anos uma linguagem própria, marcada pela sensibilidade e pela atenção aos detalhes. Seu primeiro EP consolida esse caminho e ganha novas camadas ao ser apresentado ao vivo em um formato reduzido e direto. Após o show, a noite segue com discotecagem da DJ Risoflora, ampliando a experiência do público e ocupando o espaço com diferentes sonoridades. A Casa 264 fica localizada na Rua General Andrade Neves, 264.
SERVIÇO:
Davi – Acústico na Escada Data: 11 de abril de 2026 Horário: 20h (funcionamento da casa: 19h às 23h) Duração: 50 minutos Local: Casa 264 Endereço: Rua General Andrade Neves, 264 - São Domingos, Niterói/RJ Ingresso colaborativo: R$ 10,00 Link: https://shotgun.live/events/acustico-na-escada-com-davi
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