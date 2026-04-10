Niterói: Davi faz show acústico e lança EP - Divulgação

Niterói: Davi faz show acústico e lança EPDivulgação

Publicado 10/04/2026 13:11

Niterói - A Casa 264 recebe, no dia 11 de abril, o cantor e compositor Davi para uma apresentação especial dentro do projeto “Acústico na Escada”. O show, em formato voz e violão, acontece às 20h e celebra o lançamento do EP “Eu Nunca Soube O Nome Que Você Me Deu”, primeiro trabalho do artista. O ingresso colaborativo custa R$ 10.

Davi leva ao palco um repertório que percorre as faixas recém-lançadas do EP, além de releituras que ajudam a revelar suas referências musicais. A proposta do projeto, que transforma a escada da casa em um palco orgânico e próximo do público, reforça o caráter íntimo da apresentação, criando um ambiente de escuta direta e conexão.