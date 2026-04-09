Niterói: programação contou com a participação das Secretarias Municipais de Proteção e Defesa Civil e a do Clima e Sustentabilidade - Divulgação

Niterói: programação contou com a participação das Secretarias Municipais de Proteção e Defesa Civil e a do Clima e SustentabilidadeDivulgação

Publicado 09/04/2026 16:13

Niterói - A Prefeitura participou da 9ª edição da Campanha Nacional #AprenderParaPrevenir: Cidades sem Risco, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, em parceria com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A ação promoveu encontros em diferentes regiões do país e reuniu, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, cerca de 450 participantes, entre educadores, lideranças comunitárias, gestores públicos e agentes de Defesa Civil.

A iniciativa tem como objetivos ampliar o conhecimento sobre riscos de desastres, estimular a cultura de prevenção e fortalecer redes locais, transformando informação em ação concreta nas comunidades. Os participantes são capacitados para atuar como agentes multiplicadores, disseminando práticas de segurança e organização comunitária diante de eventos climáticos extremos.

Em Niterói, a programação contou com a participação das Secretarias Municipais de Proteção e Defesa Civil e a do Clima e Sustentabilidade, contribuindo para a troca de experiências e o fortalecimento de estratégias voltadas à prevenção de riscos e à mobilização comunitária. Com o tema “Cidade sem risco começa na minha comunidade”, a campanha incentiva o protagonismo da população na construção de territórios mais seguros e resilientes.

“Participar de uma campanha nacional como essa reforça o compromisso de Niterói com a prevenção e com a construção de uma cultura de proteção que começa nas comunidades. Nosso trabalho vai além da resposta a emergências: investimos continuamente em tecnologia, capacitação e mobilização social para que a população esteja cada vez mais preparada para identificar riscos e agir de forma segura. Fortalecer esses agentes multiplicadores é essencial para tornar a cidade mais resiliente”, destacou o subsecretário municipal de Defesa Civil, Eric de Oliveira.

A participação do município reforça o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Desde 2013, Niterói investiu mais de R$ 1,7 bilhão em ações de resiliência e prevenção, incluindo obras de drenagem, contenção de encostas, pavimentação, aquisição de equipamentos, tecnologia e capacitação profissional.

Esse conjunto de investimentos garantiu a Niterói o melhor desempenho do Estado do Rio de Janeiro no Índice de Capacidade Municipal (ICM) em Gestão de Riscos de Desastres 2024, uma avaliação do Governo Federal. O município também figura entre os oito com maior capacidade de gestão de riscos de desastres naturais em sua faixa populacional em todo o país.

A cidade conta com um Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil estruturado e operando com tecnologia de ponta. Outro destaque é o fortalecimento dos Núcleos de Defesa Civil (NUDECs), que já reúnem mais de 3,4 mil voluntários capacitados para atuar em ações preventivas e emergenciais nas comunidades.

Além da atuação local, Niterói também se destaca pelo apoio a outras cidades em situações de emergência. Em 2024, equipes foram enviadas ao Rio Grande do Sul para auxiliar municípios atingidos por enchentes, atuando no resgate de famílias e animais domésticos. O município também prestou apoio a Petrópolis, a cidades da Bahia e a Juiz de Fora em eventos climáticos extremos.