Niterói: Força-Tarefa da Clin foi realizada no Fonseca - Divulgação

Niterói: Força-Tarefa da Clin foi realizada no FonsecaDivulgação

Publicado 09/04/2026 11:43

Niterói - Com o objetivo de intensificar o trabalho realizado regularmente, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) deu início ao projeto “Força-Tarefa” nas comunidades do Fonseca. A ação especial contou com uma equipe de 100 funcionários da Clin, mobilizada para executar diversos serviços operacionais nas comunidades da Vila Ipiranga, Bernardino e Bonfim. Como resultado, foram retiradas cerca de 70 toneladas de resíduos destas regiões em três dias de trabalho.

De acordo com o setor operacional da empresa, as equipes executaram serviços de capina, varrição, pintura de meio-fio, limpeza de bueiro, lavagem com água de reúso e limpeza dos contêineres semienterrados (moloks), além do programa “Bota Fora”, que recolhe móveis e eletrodomésticos descartados pelos moradores. A operação contou com o apoio de quatro caminhões basculantes, três caminhões-satélites, um caminhão-pipa, uma retroescavadeira e um caminhão vacall.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, esta operação é uma forma de chamar a atenção da sociedade sobre a importância do descarte correto de resíduos para que a cidade fique sempre limpa e organizada.

“Esta iniciativa fortalece o trabalho nas comunidades. Nossas equipes de conscientização acompanham as ações operacionais porque entendemos que, mais importante do que realizar a limpeza, é promover a cultura de cuidado e preservação desses espaços. Mesmo com investimentos em tecnologia, qualificação das equipes e campanhas educativas, a parceria com a população é fundamental. Manter a cidade limpa e organizada é um compromisso coletivo”, destacou Acílio Borges.

Durante a operação, colaboradores da empresa também entregaram panfletos explicativos sobre como descartar corretamente os resíduos. A iniciativa faz parte de uma campanha de conscientização ambiental feita permanentemente pela Clin em toda a cidade, como explica a educadora ambiental e gari, Priscila Santos.

“Durante o projeto “Força-Tarefa”, além da execução dos serviços, conversamos com os moradores para mostrarmos que a participação de todos é imprescindível. A atitude de cada um faz toda a diferença para que a comunidade fique organizada e limpa por mais tempo”, comentou Priscila Santos.

A educadora social Fabiana Fernandes, de 35 anos, mora desde que nasceu no Bonfim e considera fundamental o trabalho realizado pela Clin na comunidade.

“Todos nós, da comunidade, precisamos participar para termos consciência sobre a nossa responsabilidade em relação ao descarte de lixo. Ações como essa da Clin só contribuem para que a nossa comunidade fique mais bonita e limpa”, concluiu Fabiana Fernandes.

Segundo a direção da empresa, o projeto “Força-Tarefa” deverá ser realizado em todas as comunidades de Niterói ao longo desse ano, com o objetivo de reforçar as ações realizadas regularmente.

Esse projeto se soma com os investimentos em tecnologia e na compra de novos equipamentos para ampliar a capacidade operacional. Recentemente, a empresa modernizou sua frota, com a aquisição de 29 novos veículos. A medida contribui para dar mais agilidade aos atendimentos, prevenir alagamentos e melhorar a conservação dos espaços públicos.

Niterói ocupa, há 10 anos consecutivos, o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), principal indicador de qualidade e eficiência do setor. O ranking considera cidades com mais de 250 mil habitantes e reflete a eficiência da gestão de resíduos, os investimentos em infraestrutura, a qualificação das equipes e as políticas de sustentabilidade realizadas pela Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin).