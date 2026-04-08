Niterói: Rodrigo Neves destacou a experiência da cidade em políticas públicas bem-sucedidas voltadas para as mulheres, já que o enfrentamento à violência contra a mulher envolve uma rede de atendimentoDivulgação
Prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades assinam acordo de cooperação no Equador
Rodrigo Neves assume protagonismo internacional em políticas voltadas à igualdade de gênero e acordo é em defesa das mulheres
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Guarda Ambiental resgata cobra de 2,5 metros na Região Oceânica de Niterói
População pode acionar resgate de animais silvestres pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153
Niterói abre o mês com mais de 160 motos abordadas em ação de fiscalização
Nittrans comandou ação, que também teve participação da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito
Sala Nelson leva contos e cantigas para a Sessão Azul
cenário é formado por adereços que fazem o arremate dos figurinos, para as transformações da peça
Afonso Padilha leva o stand-up Como Nossos Pais à Sala Nelson
Com seu humor observacional característico, o comediante transforma inseguranças, frustrações e dilemas da vida adulta em risadas imediatas
Edu Krieger e Natalia Voss levam suas paródias à Sala Nelson
Espetáculo traz assuntos cotidianos, como o dia-a-dia de um casal com filhos, o trabalho em home office e a inteligência artificial
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