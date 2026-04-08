Niterói: Rodrigo Neves destacou a experiência da cidade em políticas públicas bem-sucedidas voltadas para as mulheres, já que o enfrentamento à violência contra a mulher envolve uma rede de atendimento - Divulgação

Niterói: Rodrigo Neves destacou a experiência da cidade em políticas públicas bem-sucedidas voltadas para as mulheres, já que o enfrentamento à violência contra a mulher envolve uma rede de atendimentoDivulgação

Publicado 08/04/2026 19:09

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, cumpriu agenda oficial na Província de Pichincha, no Equador, onde assinou um acordo de cidades irmãs com a governadora da província de Pichincha, Paola Pabón. O termo visa aprofundar a cooperação entre as cidades nas áreas de igualdade de gênero e fortalecimento dos sistemas territoriais de cuidados.

Durante a missão, Rodrigo Neves destacou a experiência de Niterói em políticas públicas bem-sucedidas voltadas para as mulheres. O enfrentamento à violência contra a mulher em Niterói envolve uma rede de atendimento formada por ações de acolhimento social, acompanhamento psicológico e articulação com forças de segurança. Entre as medidas adotadas está o pagamento de auxílio financeiro a mulheres em situação de violência.

"Estamos há mais de um ano sem feminicídio na cidade porque ampliamos a rede de proteção e acolhimento, que precisa ser constantemente aperfeiçoada com as experiências de outras cidades e outros povos. Essa luta contra a violência de gênero e por igualdade entre homens e mulheres é um legado necessário de todas as democracias", afirmou o presidente da Rede Mercocidades.

Convidado pela governadora de Pichincha, Paola Pabón - personalidade reconhecida pela defesa dos direitos das mulheres na América Latina - Neves visitou o Warmi Pichincha, um espaço público inovador dedicado à autonomia, cuidado e promoção dos direitos das mulheres, localizado em Quito. O equipamento reúne serviços integrados como atendimento psicológico, orientação jurídica, capacitação profissional, apoio ao empreendedorismo, acolhimento em situações de violência, além de atividades de formação, cultura e bem-estar.

"A prefeita Paola é uma inspiração para todas as lideranças municipais da América Latina. É um trabalho que deve ser copiado por outras cidades no sentido de garantir a dignidade das mulheres no século XXI", elogiou Rodrigo Neves.

A troca de experiências e o acordo de cooperação reforçam o compromisso de Niterói e Pichincha com a construção de cidades mais justas, igualitárias e preparadas para os desafios do futuro, tendo as mulheres como protagonistas centrais dessas transformações.

Depois da assinatura do acordo, Rodrigo Neves se encontrou com o prefeito de Quito, Pabel Muñoz, que foi convidado e aceitou o convite para ingressar na Rede Mercocidades, que reúne mais de 400 municípios de 12 países da América latina, representando um universo de 120 milhões de habitantes.