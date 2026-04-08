Niterói: Tia Regi participa do sarau de autógrafos - Divulgação

Niterói: Tia Regi participa do sarau de autógrafosDivulgação

Publicado 08/04/2026 13:09

Niterói - O charmoso Solar do Jambeiro será palco, no próximo dia 11 de abril, de um encontro especial entre literatura, arte e público: um sarau seguido de sessão de autógrafos, reunindo autores e apreciadores da produção literária contemporânea.

O Sarau & Autógrafos consiste em uma sessão coletiva de autógrafos simultânea a um sarau, com palavra franqueada prioritariamente aos que autografam seus livros na edição e posterior participação espontânea dos presentes, conforme entendimento, período e ordem determinados pela Direção da Niterói Livros a cada edição.



O evento propõe uma experiência intimista e acolhedora, com leituras de textos, apresentações e interação direta entre escritores e plateia. A iniciativa busca incentivar o hábito da leitura, valorizar autores e promover o intercâmbio cultural em um dos espaços históricos mais emblemáticos da cidade.



Durante o sarau, o público poderá acompanhar declamações e performances literárias, além de conhecer de perto o processo criativo dos autores convidados. Na sequência, acontece a sessão de autógrafos, criando um momento de proximidade e troca entre artistas e leitores.



Autores expositores:



João Peçanha

Mônica Martins

Rodrigo Amaro

Rosane Rodrigues

Sandra Gurgel

Sílvia Letícia Soares de Souza

Tátia Rangel

Tia Régi



Serviço:

Data: 11 de abril

Horário (início): Clube do Livro Encontro de Páginas 13h - 15h, Sarau & Autógrafos 15h - 18h;

Duração: 4 horas;

Ingresso: Gratuito

Local: Varanda do Solar do Jambeiro

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ, 24210-271