Niterói - O charmoso Solar do Jambeiro será palco, no próximo dia 11 de abril, de um encontro especial entre literatura, arte e público: um sarau seguido de sessão de autógrafos, reunindo autores e apreciadores da produção literária contemporânea.
O Sarau & Autógrafos consiste em uma sessão coletiva de autógrafos simultânea a um sarau, com palavra franqueada prioritariamente aos que autografam seus livros na edição e posterior participação espontânea dos presentes, conforme entendimento, período e ordem determinados pela Direção da Niterói Livros a cada edição.
O evento propõe uma experiência intimista e acolhedora, com leituras de textos, apresentações e interação direta entre escritores e plateia. A iniciativa busca incentivar o hábito da leitura, valorizar autores e promover o intercâmbio cultural em um dos espaços históricos mais emblemáticos da cidade.
Durante o sarau, o público poderá acompanhar declamações e performances literárias, além de conhecer de perto o processo criativo dos autores convidados. Na sequência, acontece a sessão de autógrafos, criando um momento de proximidade e troca entre artistas e leitores.
Autores expositores:
João Peçanha Mônica Martins Rodrigo Amaro Rosane Rodrigues Sandra Gurgel Sílvia Letícia Soares de Souza Tátia Rangel Tia Régi
Serviço:
Data: 11 de abril Horário (início): Clube do Livro Encontro de Páginas 13h - 15h, Sarau & Autógrafos 15h - 18h; Duração: 4 horas; Ingresso: Gratuito Local: Varanda do Solar do Jambeiro Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ, 24210-271
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