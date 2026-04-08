Niterói: projeto vai democratizar o acesso ao cinema e incentivar novos realizadoresVinicius Tamer
Ao longo da formação, os jovens terão contato com etapas fundamentais da produção cinematográfica, incluindo roteiro, direção, produção, fotografia e edição, além de vivenciar a prática de um set de filmagem. O objetivo é estimular a criatividade, a colaboração e o desenvolvimento de novas narrativas a partir das experiências e vivências dos próprios participantes. O curso tem carga horária de 60 horas e emissão de certificado.
Criado para democratizar o acesso ao cinema e incentivar novos realizadores, o projeto aposta no audiovisual como ferramenta de expressão e construção de identidade, permitindo que jovens de territórios periféricos possam contar suas próprias histórias por meio do cinema. “O audiovisual talvez seja a linguagem contemporânea de expressão artística que mais se democratizou com o avanço das novas tecnologias. Mas precisamos avançar ainda mais para que territórios historicamente marginalizados também possam se apropriar da teoria e técnica cinematográfica e ter acesso a meios de produção para contar suas histórias com financiamento e estrutura", comenta Wesley Prado, cineasta e idealizador do projeto.
A primeira edição do curso foi financiada pela Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e aconteceu em 2024 nas Bibliotecas Parque da Rocinha e de Manguinhos. Foram 30 estudantes entre 14 e 18 anos beneficiados nesta edição. Durante o processo formativo, os participantes desenvolveram dois curtas-metragens e experimentaram na prática todas as etapas de produção audiovisual.
A segunda edição do curso “O Filme Possível” chega a Niterói financiada pelo Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB Niterói - Chamada Pública Nº 02/2025. Com isso, o projeto amplia seu alcance e consolida sua proposta de formação gratuita em cinema voltada para juventudes periféricas.
Será realizada também uma segunda turma em junho na Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro. Acompanhe a rede social do projeto para mais informações. https://www.instagram.com/ofilmepossivel. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.
O projeto busca ampliação e continuidade, por isso, está inscrito na Lei Rouanet. Para saber como apoiar essa iniciativa, basta visitar o site do projeto: www.ofilmepossivel.com/apoie
SERVIÇO
Curso: O Filme Possível – Curso de Realização Cinematográfica
Público: Jovens de 16 a 25 anos moradores de regiões periféricas de Niterói
Vagas: 15 cada turma
Carga horária: 60 horas
Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro - Rua Nossa Sra das Graças, 474, Santa Rosa, Niterói - RJ.
Atividades: gratuitas e com certificado
Inscrições: https://linktr.ee/ofilmepossivel
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