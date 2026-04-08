Niterói: projeto vai democratizar o acesso ao cinema e incentivar novos realizadoresVinicius Tamer

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Niterói - Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso gratuito de Realização Cinematográfica “O Filme Possível” (OFP), que será realizado entre os dias 05 e 30 de maio na Casa Norival de Freitas (Solar Notre Rêve). O curso é voltado para jovens de 16 a 25 anos moradores de regiões periféricas de Niterói. A formação oferece uma imersão prática no audiovisual e tem como proposta principal a criação coletiva de um curta-metragem de baixo orçamento, que será exibido em uma mostra de encerramento aberta ao público.

Ao longo da formação, os jovens terão contato com etapas fundamentais da produção cinematográfica, incluindo roteiro, direção, produção, fotografia e edição, além de vivenciar a prática de um set de filmagem. O objetivo é estimular a criatividade, a colaboração e o desenvolvimento de novas narrativas a partir das experiências e vivências dos próprios participantes. O curso tem carga horária de 60 horas e emissão de certificado.

Criado para democratizar o acesso ao cinema e incentivar novos realizadores, o projeto aposta no audiovisual como ferramenta de expressão e construção de identidade, permitindo que jovens de territórios periféricos possam contar suas próprias histórias por meio do cinema. “O audiovisual talvez seja a linguagem contemporânea de expressão artística que mais se democratizou com o avanço das novas tecnologias. Mas precisamos avançar ainda mais para que territórios historicamente marginalizados também possam se apropriar da teoria e técnica cinematográfica e ter acesso a meios de produção para contar suas histórias com financiamento e estrutura", comenta Wesley Prado, cineasta e idealizador do projeto.

A primeira edição do curso foi financiada pela Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e aconteceu em 2024 nas Bibliotecas Parque da Rocinha e de Manguinhos. Foram 30 estudantes entre 14 e 18 anos beneficiados nesta edição. Durante o processo formativo, os participantes desenvolveram dois curtas-metragens e experimentaram na prática todas as etapas de produção audiovisual.

A segunda edição do curso “O Filme Possível” chega a Niterói financiada pelo Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB Niterói - Chamada Pública Nº 02/2025. Com isso, o projeto amplia seu alcance e consolida sua proposta de formação gratuita em cinema voltada para juventudes periféricas.

Será realizada também uma segunda turma em junho na Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro. Acompanhe a rede social do projeto para mais informações. https://www.instagram.com/ofilmepossivel. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

O projeto busca ampliação e continuidade, por isso, está inscrito na Lei Rouanet. Para saber como apoiar essa iniciativa, basta visitar o site do projeto: www.ofilmepossivel.com/apoie


SERVIÇO

Curso: O Filme Possível – Curso de Realização Cinematográfica
Público: Jovens de 16 a 25 anos moradores de regiões periféricas de Niterói
Vagas: 15 cada turma
Carga horária: 60 horas
Casa Norival de Freitas (Solar Notre Rêve) - R. Maestro Felício Tolêdo, 474 - Centro, Niterói - RJ

Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro - Rua Nossa Sra das Graças, 474, Santa Rosa, Niterói - RJ.
Atividades: gratuitas e com certificado

Inscrições: https://linktr.ee/ofilmepossivel
 