Niterói: participação da PGM Niterói reafirmou o compromisso do município com a atuação integrada e a construção de políticas públicas mais eficientes - Divulgação

Niterói: participação da PGM Niterói reafirmou o compromisso do município com a atuação integrada e a construção de políticas públicas mais eficientesDivulgação

Publicado 08/04/2026 12:54

Niterói - A Procuradoria Geral do Município de Niterói participou de encontro realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), que reuniu representantes municipais e a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE/RJ) para tratar de temas de interesse comum dos entes locais e do estado.

O encontro contou com a presença do governador em exercício, Ricardo Couto; do procurador-geral do estado, Renan Miguel Saad; do procurador-geral do município de Niterói, Técio Lins e Silva; do sub-procurador-geral do município de Niterói, Francisco Soares, além de representantes de diversos municípios fluminenses. O encontro teve como foco o fortalecimento do diálogo institucional e a busca de soluções conjuntas para desafios enfrentados por todos.

“A reunião foi muito produtiva, sobretudo em um momento desafiador do estado do Rio de Janeiro. Niterói deixou marcada uma posição de cooperação e de disposição em colaborar para o fortalecimento das instituições e da democracia em nosso estado. O município acredita que o diálogo é a melhor forma de se alcançar convergências e soluções”, destacou o procurador-geral de Niterói, Técio Lins e Silva.

A participação da PGM Niterói reafirmou o compromisso do município com a atuação integrada e a construção de políticas públicas mais eficientes. “Tivemos a presença de representantes de vários municípios do estado. Neste sentido, a reunião foi importante para demonstrar que o melhor caminho é a colaboração e a integração entre os entes locais, que possuem interesses e objetivos comuns. O fortalecimento institucional do estado é benéfico para todos”, afirmou o sub-procurador-geral de Niterói, Francisco Soares.