Niterói: participação da PGM Niterói reafirmou o compromisso do município com a atuação integrada e a construção de políticas públicas mais eficientesDivulgação
Procuradoria Geral de Niterói participa de encontro no Tribunal de Justiça do Estado
Objetivo é fortalecer o diálogo institucional entre estado e municípios
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Projeto reúne jovens músicos em apresentações que transitam pelo repertório da música de concerto e da música brasileira
Yoga na Praia de abril será realizado na Praia da Boa Viagem
Criado em 2017, evento já reuniu mais de 6,8 mil participantes e se consolidou como uma tradição
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