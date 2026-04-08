Niterói: Yoga na Praia será realizado no próximo domingo, em homenagem às mulheres Divulgação
Promovida pelo Dharma Bhmi — espaço dedicado ao Yoga, Meditação e Vednta —, a iniciativa é aberta a todos os níveis e idades não requer inscrição prévia. Basta chegar com canga e garrafinha de água para participar da prática nas areias da praia.
A edição de março – dedicada ao Dia Internacional da Mulher - reuniu mais de 300 pessoas, batendo mais um recorde de público e reforçando a força do projeto, que vem conquistando cada vez mais adeptos na cidade e adjacências.
“A cada encontro, vemos essa comunidade crescer de forma muito bonita e espontânea. O recorde da edição passada mostra que as pessoas estão buscando mais momentos de pausa, de conexão consigo mesmas e com o coletivo. O Yoga na Praia é esse convite aberto para começar o dia de um jeito mais leve e consciente”, destaca Cristiane Garcia, coordenadora do projeto.
Criado em 2017, o Yoga na Praia já reuniu mais de 6,8 mil participantes e se consolidou como uma tradição em Niterói e cidades vizinhas, promovendo saúde, bem-estar e encontros ao ar livre.
Kit especial fortalece a continuidade do projeto
Para contribuir com a manutenção das aulas gratuitas, o Dharma Bhmi lançou um kit especial de edição limitada, desenvolvido em sintonia com os valores da prática. A iniciativa apoia a continuidade do projeto, que completa 9 anos em 2026.
As opções incluem:
Kit Básico: canga em dry fit (85 cm x 135 cm), bolsa (30 cm x 40 cm) e viseira
Camisa avulsa: em dry fit com proteção UV (FUV 50), nos tamanhos baby look, M e G
Kit Completo: canga, bolsa, viseira e camisa
Os kits estarão disponíveis no local do evento.
SERVIÇO:
Local: Areia da Praia da Boa Viagem – Niterói
Data: 12 de abril (domingo)
Horário: das 8h às 9h30
Atividade gratuita | aberta ao público
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