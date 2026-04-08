Niterói: Yoga na Praia será realizado no próximo domingo, em homenagem às mulheres - Divulgação

Niterói: Yoga na Praia será realizado no próximo domingo, em homenagem às mulheres Divulgação

Publicado 08/04/2026 09:46

Niterói - O projeto Yoga na Praia realiza, neste domingo, 12 de abril, a partir das 8h, mais uma aula especial e gratuita na Praia da Boa Viagem. A prática começa às 8h, convidando o público a iniciar o dia com mais presença, equilíbrio e bem-estar, em conexão com a natureza.



Promovida pelo Dharma Bhmi — espaço dedicado ao Yoga, Meditação e Vednta —, a iniciativa é aberta a todos os níveis e idades não requer inscrição prévia. Basta chegar com canga e garrafinha de água para participar da prática nas areias da praia.



A edição de março – dedicada ao Dia Internacional da Mulher - reuniu mais de 300 pessoas, batendo mais um recorde de público e reforçando a força do projeto, que vem conquistando cada vez mais adeptos na cidade e adjacências.



“A cada encontro, vemos essa comunidade crescer de forma muito bonita e espontânea. O recorde da edição passada mostra que as pessoas estão buscando mais momentos de pausa, de conexão consigo mesmas e com o coletivo. O Yoga na Praia é esse convite aberto para começar o dia de um jeito mais leve e consciente”, destaca Cristiane Garcia, coordenadora do projeto.



Criado em 2017, o Yoga na Praia já reuniu mais de 6,8 mil participantes e se consolidou como uma tradição em Niterói e cidades vizinhas, promovendo saúde, bem-estar e encontros ao ar livre.



Kit especial fortalece a continuidade do projeto



Para contribuir com a manutenção das aulas gratuitas, o Dharma Bhmi lançou um kit especial de edição limitada, desenvolvido em sintonia com os valores da prática. A iniciativa apoia a continuidade do projeto, que completa 9 anos em 2026.



As opções incluem:



Kit Básico: canga em dry fit (85 cm x 135 cm), bolsa (30 cm x 40 cm) e viseira

Camisa avulsa: em dry fit com proteção UV (FUV 50), nos tamanhos baby look, M e G

Kit Completo: canga, bolsa, viseira e camisa

Os kits estarão disponíveis no local do evento.



SERVIÇO:

Evento: Yoga na Praia



Local: Areia da Praia da Boa Viagem – Niterói



Data: 12 de abril (domingo)



Horário: das 8h às 9h30



Atividade gratuita | aberta ao público