Niterói: tecnologia colaborou para resposta rápida das forças policiais após a ocorrência - Divulgação

Niterói: tecnologia colaborou para resposta rápida das forças policiais após a ocorrência Divulgação

Publicado 08/04/2026 09:15

Niterói – Com apoio de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói e do sistema ShotSpotter, tecnologia de identificação acústica de disparos em tempo real, dois suspeitos de envolvimento em um caso de latrocínio e mais três homens foram presos nesta terça-feira (7), em Icaraí.

A tecnologia identificou disparos de arma de fogo em tempo real, permitindo o acionamento rápido das equipes policiais, que encontraram uma vítima fatal baleada no dorso, dentro de um veículo Tiggo branco. O alerta foi registrado às 2h33, indicando dois disparos na Rua Dom Bosco.

Após o crime, os suspeitos roubaram um automóvel Mitsubishi Lancer e fugiram da região. As câmeras de monitoramento do CISP, aliadas ao trabalho integrado com as forças estaduais de segurança, possibilitaram o rápido compartilhamento dos dados da ocorrência.

Por volta das 5h, durante patrulhamento na Avenida Rui Barbosa, uma guarnição da Polícia Militar identificou o veículo associado ao crime. Ao perceberem a tentativa de abordagem, os ocupantes fugiram por ruas internas de São Francisco, em direção à região da Grota.

Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram. Equipes do 12º BPM e da Divisão de Homicídios de Niterói realizaram cerco na região e prenderam dois suspeitos de envolvimento no latrocínio e mais três homens. A ação também resultou na apreensão de uma pistola, um rádio transmissor e drogas. O veículo roubado foi recuperado.

“Assim que o sistema identificou os disparos, as equipes foram acionadas de forma imediata. Infelizmente, houve a morte da vítima, mas a tecnologia permitiu uma resposta rápida e contribuiu para a prisão dos suspeitos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Júlio Cesar da Silva Castro, destacou o trabalho integrado com a Prefeitura de Niterói. “Fomos comunicados pelo CISP, da Prefeitura de Niterói, através do ShotSpotter, de disparos de arma de fogo na Rua Dom Bosco, em Icaraí. Nossas equipes foram ao local e identificaram um indivíduo morto dentro de um veículo. Verificamos que o roubo de um outro veículo ocorreu logo em seguida. O veículo roubado pelos criminosos que cometeram o latrocínio foi identificado pelas câmeras da Prefeitura de Niterói. A partir destas informações, fizemos o cerco. Uma de nossas viaturas identificou o veículo circulando no bairro de São Francisco. Efetuamos a prisão dos dois suspeitos pelo latrocínio e mais três marginais e apreendemos drogas e uma pistola”, disse o comandante do 12º BPM.

Sobre a tecnologia - O ShotSpotter é um sistema de detecção acústica que utiliza sensores instalados em pontos estratégicos da cidade, nas zonas Norte e Sul, para identificar o som característico de disparos de arma de fogo. Quando um tiro é detectado, o alerta é enviado automaticamente ao CISP, onde operadores — agentes da Guarda Municipal — analisam as informações e repassam os dados às forças policiais em questão de segundos, permitindo o direcionamento mais rápido das equipes para a área indicada. De acordo com os parâmetros técnicos do sistema, a contagem de disparos deve ser considerada aproximada, podendo haver variações em razão de fatores como sobreposição de sons, características do ambiente urbano ou obstruções físicas que interfiram na detecção. Os dados do ShotSpotter são utilizados como ferramenta inicial de monitoramento e análise, podendo ser posteriormente correlacionados com outras informações operacionais das forças de segurança.

CISP 2.0 - Com a implantação do CISP 2.0, a cidade passará de 522 para mais de 800 câmeras de monitoramento — um aumento de até 40% na capacidade — e inicia a adoção de reconhecimento facial, além de novas ferramentas de inteligência artificial. A nova etapa do Centro Integrado de Segurança Pública inclui câmeras de alta resolução, equipamentos com visão 360 graus e recursos avançados de análise de dados, reforçando a prevenção e a investigação de crimes no município. Parte dos novos equipamentos já está sendo instalada em diferentes regiões da cidade.

Investimento em segurança reflete na redução da criminalidade - Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) indicam que Niterói vem registrando redução nos índices de violência nos últimos meses, na contramão do cenário estadual. Levantamento recente aponta queda em diferentes indicadores, como roubos de carga e crimes letais, enquanto o Estado do Rio apresenta aumento nesses tipos de ocorrência. O resultado é atribuído à atuação integrada das forças de segurança e ao investimento em tecnologia, como o uso de sistemas de monitoramento e inteligência que ampliam a capacidade de prevenção e resposta no município.