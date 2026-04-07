Niterói: torneio deve reunir cerca de 110 atletas, entre alunos da escolinha e participantes externos, nas categorias Escolinha, Feminino e Iniciante - Divulgação

Niterói: torneio deve reunir cerca de 110 atletas, entre alunos da escolinha e participantes externos, nas categorias Escolinha, Feminino e InicianteDivulgação

Publicado 07/04/2026 07:39

Niterói - Muito além do treino e da competição, as escolinhas de esportes de praia vêm se transformando em espaços de convivência, bem-estar e conexão entre pessoas na Região Oceânica de Niterói.



Na areia da Praia de Piratininga, o CTRO39 é um exemplo desse movimento. O centro de treinamento, especializado em futevôlei, reúne alunos de diferentes idades e níveis e tem criado uma comunidade que vai além das aulas: famílias que treinam juntas, encontros nos fins de semana e até cafés da manhã compartilhados na praia.



Para muitas mulheres, especialmente mães, o esporte também representa um momento de reconexão consigo mesmas. Entre rotina familiar, trabalho e responsabilidades, a prática esportiva surge como um espaço de cuidado pessoal, socialização e retomada de atividades que muitas vezes ficam em segundo plano após a maternidade.



Mãe e filha dentro da quadra e na vida



Um exemplo dessa conexão é a relação entre Juliana Ribeiro e a filha, Manuella Ribeiro, que treinam juntas no CTRO39 há cerca de dois anos. No dia a dia, elas costumam jogar lado a lado como dupla. Mas na 2ª edição do Circuito Oceânico de Futevôlei acabaram em lados opostos da quadra. “Treinamos juntas há dois anos. Minha filha Manuella sempre é minha dupla, mas no torneio que aconteceu em dezembro de 2024 acabamos nos separando. Infelizmente eu ganhei dela e a tirei da final. Quase morri de tanta tristeza”, conta Juliana, entre risos, mas com coração apertado.



Apesar da disputa, o episódio virou uma memória especial entre mãe e filha e simboliza como o esporte pode fortalecer vínculos familiares. Para Juliana, o diferencial do CTRO39 está justamente no ambiente acolhedor que se criou ao redor do esporte. “O CTRO39 é muito acolhedor, tem realmente um clima de família. A gente acaba criando laços ali. Eles sempre incentivam os encontros nos fins de semana, montam a rede para os alunos jogarem e às vezes organizam até café da manhã na praia para começar o dia da melhor maneira. Não é só sobre o futevôlei, envolve uma comunidade mesmo, e isso faz toda a diferença para quem está ali.”



Esporte que cria comunidade



Esse ambiente colaborativo tem transformado o CTRO39 em um ponto de encontro entre alunos, amigos e famílias. A convivência fora das quadras, com encontros informais, treinos coletivos e momentos de confraternização faz com que muitos alunos encontrem ali não apenas um esporte, mas também uma rede de apoio e amizade. Esse tipo de experiência tem se tornado cada vez mais comum em centros de treinamento de esportes de areia, que unem atividade física, contato com a natureza e interação social.



4ª Edição do Circuito Oceânico movimenta a Praia de Piratininga



Toda essa comunidade também se reúne em eventos esportivos como o Circuito Oceânico de Futevôlei, que acontece a no dia 12 de abril, a partir das 8h, na orla da Praia de Piratininga. Produzido pelo CTRO39, o torneio deve reunir cerca de 110 atletas, entre alunos da escolinha e participantes externos, nas categorias Escolinha, Feminino e Iniciante. Mais do que uma competição, o circuito celebra o crescimento do futevôlei na cidade e reforça o papel do esporte como ferramenta de saúde, integração e desenvolvimento pessoal. O evento integra a Lei de Incentivo ao Esporte, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com cenário privilegiado e clima de confraternização, o circuito também reforça a vocação da orla de Niterói para a prática de esportes ao ar livre. Entre partidas, torcidas e encontros entre amigos, a expectativa é que o evento reúna não apenas atletas, mas também famílias e moradores da região, mostrando que, muitas vezes, o esporte começa como treino e acaba virando comunidade.



SERVIÇO:

Circuito Oceânico de Futevôlei



Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 8h



Local: Avenida Almirante Tamandaré, em frente ao nº 3630

Praia de Piratininga – Niterói (RJ)



Categorias:

• Escolinha – 8h

• Feminino – 10h

• Iniciante – 12h



Premiação:

• Iniciante – R$500 (1º), R$300 (2º), R$200 (3º) – por dupla

• Feminino – R$500 (1º), R$300 (2º), R$200 (3º) – por dupla

• Escolinha – bola para os campeões



Inscrições: (21) 98882-1940

Valor: R$100 por atleta até 27 de março

Após essa data: R$120 (caso ainda haja vagas)