Niterói: a comédia teatral 7 Contra 1 esta?em cartaz este final de semana na cidade - Dani Derani

Niterói: a comédia teatral 7 Contra 1 esta?em cartaz este final de semana na cidadeDani Derani

Publicado 07/04/2026 07:24

Niterói - A comédia teatral 7 Contra 1, escrita por Anselmo Fernandes e em cartaz desde 2013, retrata de

forma bem-humorada e crítica os conflitos do cotidiano de uma família de classe média, abordando temas atuais como homofobia, racismo, intolerância religiosa e relacionamentos abusivos.

Ambientada dentro de um casarão antigo com personagens urbanos e atuais, a peça fala de uma família vive uma reviravolta financeira, que lhes deixou este único patrimônio, um lindo porém estranho casarão antigo, onde sete integrantes da família vivem aterrorizados. Isto porque nesta casa coisas estranhas acontecem, causando medo e até curiosidade em todos. Eles jamais poderiam imaginar tudo que lhes aconteceria

dentro da casa. O espetáculo é um convite a diversão e a reflexão.



SERVIÇO:

Peça: 7 Contra 1 - A Comédia

Elenco: Anselmo Fernandes, Flávia Pepe, Giselle Santyago, Ivo Guedes, Jonathan Fiori, Shana Magalhães, Rennam Colucci e Wanderson Bernardo



Texto e Direção: Anselmo Fernandes



Sonorização: Anna Julia Ponciano



Iluminação e Edição de vídeos: Igor Lobianco



Apoio Técnico: Rafa Barcelos



Produção executiva: Ana Lobianco



Realização: Lobianco Porduções



Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua XV de Novembro, 35 - Centro)



Datas e Horários: 10 e 11 de abril (sexta e sábado) - 20h (sexta) | 19h (sábado)



Valores: R$50,00 inteira / R$25,00 meia (Ingressos disponíveis na plataforma FEVER)



Duração: 75minutos



Classificação etária:12 anos