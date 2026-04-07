Niterói - A comédia teatral 7 Contra 1, escrita por Anselmo Fernandes e em cartaz desde 2013, retrata de forma bem-humorada e crítica os conflitos do cotidiano de uma família de classe média, abordando temas atuais como homofobia, racismo, intolerância religiosa e relacionamentos abusivos.
Ambientada dentro de um casarão antigo com personagens urbanos e atuais, a peça fala de uma família vive uma reviravolta financeira, que lhes deixou este único patrimônio, um lindo porém estranho casarão antigo, onde sete integrantes da família vivem aterrorizados. Isto porque nesta casa coisas estranhas acontecem, causando medo e até curiosidade em todos. Eles jamais poderiam imaginar tudo que lhes aconteceria dentro da casa. O espetáculo é um convite a diversão e a reflexão.
SERVIÇO:
Peça: 7 Contra 1 - A Comédia
Elenco: Anselmo Fernandes, Flávia Pepe, Giselle Santyago, Ivo Guedes, Jonathan Fiori, Shana Magalhães, Rennam Colucci e Wanderson Bernardo
Texto e Direção: Anselmo Fernandes
Sonorização: Anna Julia Ponciano
Iluminação e Edição de vídeos: Igor Lobianco
Apoio Técnico: Rafa Barcelos
Produção executiva: Ana Lobianco
Realização: Lobianco Porduções
Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua XV de Novembro, 35 - Centro)
Datas e Horários: 10 e 11 de abril (sexta e sábado) - 20h (sexta) | 19h (sábado)
Valores: R$50,00 inteira / R$25,00 meia (Ingressos disponíveis na plataforma FEVER)
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