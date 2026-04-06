Niterói: etapa realizada na cidade espera reunir 3 mil corredores - Divulgação

Niterói: etapa realizada na cidade espera reunir 3 mil corredoresDivulgação

Publicado 06/04/2026 11:45

Niterói - No dia 3 de maio, Niterói será palco da abertura do Circuito Eco Run TotalEnergies 2026, com largada na Praça da Capoeira (Av. Quintino Bocaiúva, 721) e itinerário com as praias de São Francisco e Charitas como cartão de visitas. A prova contará com percursos de 5 km e 10 km, reunindo atletas e amantes da corrida de rua em um evento que une esporte, saúde e consciência ambiental. Ao todo, a etapa de Niterói espera reunir 3 mil corredores.



O circuito segue ao longo do ano com etapas em São Paulo (setembro) e Rio de Janeiro (novembro), consolidando-se como um dos principais eventos de corrida em prol da conscientização ambiental no país. Para mais informações e inscrições acesse:

Patrocinada pela TotalEnergies pelo segundo ano consecutivo, a Eco Run promove práticas sustentáveis e ações de impacto positivo, como coleta seletiva e distribuição de mudas para todos os participantes. Além da corrida, o público poderá aproveitar massagens, áreas de relaxamento e ativações gratuitas.O circuito segue ao longo do ano com etapas em São Paulo (setembro) e Rio de Janeiro (novembro), consolidando-se como um dos principais eventos de corrida em prol da conscientização ambiental no país. Para mais informações e inscrições acesse: www.ecorun.com.br/niteroi-edicao-especial/unica

A TotalEnergies atua no Brasil há 50 anos e emprega cerca de 4.000 pessoas no país. Sua presença abrange Exploração & Produção, gás, eletricidade renovável (eólica, solar, baterias), lubrificantes e processamento de elastômeros.Já a Norte Marketing Esportivo temmais de duas décadas de atuaçãoe é a maior empresa de marketing esportivo da América Latina. São mais de 300 eventos anuais, conectando mais de 1 milhão de atletas amadores em torno de um mesmo propósito: colocar as pessoas em movimento e transformar vidas por meio do esporte. Referência em unir propósito, performance e experiência, a Norte vai além da organização de provas: cria plataformas de vivência e relacionamento, oferecendo conteúdo informativo e inspiracional. Sua trajetória é marcada por inovação, impacto social e pela capacidade de conectar marcas, atletas e comunidades em uma grande rede de transformação.

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