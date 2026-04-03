Niterói: base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo, a Sail GPDivulgação AT Films/Mubadala Brazil
Niterói será base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo
Sail GP é considerado a Fórmula 1 dos mares. Evento acontecerá dias 11 e 12 de abril e toda a logística será montada no Caminho Niemeyer para delegações de diversos países
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