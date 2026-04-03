Niterói: base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo, a Sail GP - Divulgação AT Films/Mubadala Brazil

Niterói: base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo, a Sail GPDivulgação AT Films/Mubadala Brazil

Publicado 03/04/2026 10:21

Niterói - A Baía de Guanabara será palco de um espetáculo de velocidade e tecnologia inédito na América do Sul. Nos dias 11 e 12 de abril, a capital fluminense recebe o Enel Rio Sail Grand Prix, quarta etapa da temporada 2026 do Rolex Sail GP Championship, o campeonato mundial da categoria mais veloz da vela. Niterói será base logística do evento: o Caminho Niemeyer será a sede do apoio técnico para as regatas. O Sail GP é considerado a Fórmula 1 dos mares.

“Essa é uma das maiores competições de vela do mundo que, pela primeira vez, acontece na América do Sul. É muito importante para Niterói fazer parte deste evento com o Caminho Niemeyer servindo de base de apoio logístico para os competidores. Niterói é a cidade da vela. Temos vários e várias atletas que conquistaram medalhas olímpicas. A relação da cidade com os esportes marítimos é muito forte. Por isso vamos participar do Sail GP”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

O Sail GP é conhecido globalmente pela alta performance de seus catamarãs F50, embarcações de última geração que atingem velocidades de até 100 km/h. Com um formato dinâmico, a competição reúne os melhores atletas do mundo em regatas curtas e intensas.

O grande destaque da etapa é a bicampeã olímpica Martine Grael. Líder do time brasileiro desde 2024, Martine fez história como a primeira mulher a assumir essa função na liga e permanece como a única mulher no comando de uma equipe no circuito atual.

"Competir na Baía de Guanabara é algo muito especial. É um lugar que faz parte da nossa história na vela e poder finalmente disputar uma etapa do SailGP em casa, com a torcida acompanhando de perto, é uma motivação enorme", afirma Martine Grael.

A equipe brasileira chega ao Rio em um momento de ascensão após sua melhor performance na temporada na etapa anterior, em Sydney. Além de Martine, o time conta com talentos nacionais como Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp, apoiados por uma equipe técnica internacional de elite.

Além do Brasil, os países representados no Sail GP são: Austrália, Espanha, Canadá, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Estados Unidos. A temporada 2026 já teve duas etapas na Austrália e uma na Nova Zelândia. Até o fim do ano, o campeonato terá 13 Grandes Prêmios, o maior calendário já realizado pelo Sail GP.