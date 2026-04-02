Niterói: ações serão contínuas e periódicas, para garantir que todos os veículos estejam em conformidade com a legislação vigenteDivulgação
Niterói inicia ação de fiscalização de táxis
Abordagens em diferentes regiões buscam regularização e reforço da segurança no transporte de passageiros
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Semana Santa: Vigilância Sanitária alerta para riscos e orienta sobre compra segura de pescado
Órgão intensificou as orientações e reforça que a atenção do consumidor é fundamental para garantir alimentos seguros à mesa
Parque Rural de Niterói amplia presença em evento estratégico do setor agropecuário
Participação no Caminho Agro Rio fortalece parcerias, destaca estrutura e impulsiona iniciativas sociais e esportivas
Niterói recebe a primeira edição do festival de churrasco Texas BBQ
Com entrada gratuita, evento acontece no Mercado Municipal e terá atrações musicais, duelo de assadores, cervejas artesanais e opções de carnes nobres
Sintronac realiza palestras sobre autismo pela campanha Abril Azul
Especialistas em sete áreas de Saúde são os responsáveis pelo atendimento a autistas no Departamento Médico da entidade
Pestalozzi de Niterói promove IV Encontro de Conscientização da Pessoa Amputada
Evento vai acontecer nesta quarta-feira
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