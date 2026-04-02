Niterói: ações serão contínuas e periódicas, para garantir que todos os veículos estejam em conformidade com a legislação vigente - Divulgação

Niterói: ações serão contínuas e periódicas, para garantir que todos os veículos estejam em conformidade com a legislação vigenteDivulgação

Publicado 02/04/2026 14:43

Niterói - A Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Transportes (SST), iniciou ações de fiscalização voltadas aos táxis que ainda não realizaram a vistoria anual obrigatória de 2025. As equipes de Fiscais de Sistema Viário estão atuando em diferentes pontos da cidade, incluindo Centro, Zona Norte, Zona Sul e Região Oceânica, com abordagens sem aviso prévio. Durante as ações, são verificados itens como o selo de vistoria, o cartão de autorização dos condutores, além das condições gerais de conservação dos veículos. Inicialmente, as ações têm caráter educativo, buscando orientar permissionários e motoristas auxiliares sobre a importância da regularização para a segurança dos passageiros.

O subsecretário de Transportes, Murilo Moreira Junior, destacou que as ações serão contínuas e periódicas, com o objetivo de garantir que todos os veículos estejam em conformidade com a legislação vigente, assegurando mais segurança e qualidade no serviço prestado à população.

“Estamos realizando, neste primeiro momento, uma fiscalização com caráter educativo, orientando os taxistas que ainda não fizeram a vistoria obrigatória de 2025. Nosso objetivo é garantir que todos estejam regularizados e possam oferecer um serviço seguro à população. Essas ações serão ampliadas e vão acontecer de forma permanente em toda a cidade”, reforçou Murilo.

De acordo com a Subsecretaria, das 1.905 autonomias cadastradas no município, 1.620 realizaram a vistoria em 2025, cerca de 85% dos veículos. Nessa fase inicial, os fiscais têm priorizado a orientação dos profissionais que ainda não se regularizaram, alertando para a obrigatoriedade da vistoria e os prazos legais. Em casos de irregularidades mais graves, os veículos são encaminhados para regularização junto ao órgão competente, sendo liberados apenas após a adequação.